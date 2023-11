Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je u utorak da će se dio odlagališta otpada Jakuševec, koji se početkom studenoga urušio, sanirati do kraja godine, a poručio je i kako s nadležnima rade da do takvih događaja više ne dođe.

“Planiramo sanaciju izvršiti do kraja godine, radimo s nadležnim institucijama da utvrdimo što se dogodilo, da se to više ne ponovi i da se sanira do kraja godine”, rekao je Tomašević na konferenciji za medije. Odron na odlagalištu otpada Jakuševec dogodio se 11. studenoga, a prema informacijama Grada Zagreba, nije predstavljao opasnost za građane jer u razdoblju od tada do 15. studenoga, nisu zabilježene povećane količine opasnih plinova. Tomašević je rekao i da je inspekcijski nalaz, koji bi trebao utvrditi zašto je došlo do odrona, gotov, no nije o njemu detaljnije govorio.

“Jest, mislim da ga još uvijek utvrđujemo, radi se još neka analiza tog izvješća. Možemo vam dati više informacija kasnije, nemam sve detalje”, istaknuo je Tomašević.

Tomašević je poručio kako se novim prostorima povećavaju ukupni kapaciteti za palijativnu skrb kojih nedostaje. “Upravo u ovim prostorima, osobama starije životne dobi omogućit ćemo da se liječe na potpuno adekvatan način. Ovom zgradom, dobili smo uljuđene prostore za palijativne pacijente i njihovu rodbinu”, istaknula je ravnateljica Brečić.

