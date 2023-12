Tomašević otkrio kad će se normalizirati odvoz otpada. 'Sigurnost na 1. mjestu. Ulažu se nadljuski napori...'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je u utorak kako u idućih 10 dana, tj. do kraja godine očekuje da se stabiliziraju sve frakcije odvoza otpada na odlagalište Jakuševec, a što je bilo otežano i usporeno nakon drugog odrona prije 15 dana u kojemu je teško stradao radnik Čistoće.

"Sigurnost radnika je na prvom mjestu pa tako isto i sigurnost građana kada govorimo o odlagalištu Jakuševec; odvoz će biti stabiliziran u sljedećih desetak dana, odnosno do kraja godine, a i sada se ulažu nadljudski napori da to građani što manje osjete i što manje vide", izjavio je Tomašević na konferenciji za novinare nakon otvorenja 10. izdanje startup konferencije Zagreb Connect.

Rekao je da još uvijek čekaju odgovore o uzrocima dva odrona otpada, koja su se dogodila u studenom i prosincu na odlagalištu Jakuševec, koje trebaju dati prvenstveno policija i pretpostavlja Državni inspektorat. Kada se utvrde uzroci, kaže Tomašević, onda će moći djelovati.

Međutim, unatoč tome uskoro kreće i sanacija posebice onog dijela koji je bio u drugom odronu. Sanacija će trajati mjesecima, najavio je, jer to su ogromne količine otpada koje su dislocirane i u prvom i u drugom odronu.

Tomašević je istaknuo da se prema dozvolama, na Jakuševcu otpad može odlagati do 2029.

Napominje da su s uvođenjem novog sustava odvoza, odnosno naplate odvoza otpada uspjeli smanjiti odlaganje miješanog komunalnog otpada na Jakuševec za čak jednu četvrtinu. Očekuje da će se taj trend nastaviti sljedećih godina tako da će sve manja količina završavati na Jakuševcu prije nego se zatvori, a da bi se zatvorilo, kaže Tomašević, trebaju napraviti novo postrojenje u Resniku.

Gradonačelnik Tomašević očekuje da stupi u kontakt s Damirom Habijanom, čim bude izglasan u Hrvatskom saboru za novog ministra gospodarstva i održivog razvoja. Dodao je kako je Habijan treći resorni ministar otkad je gradonačelnik i zato očekuje i razgovor s Vladom, jer prvenstveno trebaju razriješiti lokaciju koja je zadana Prostornim planom Grada Zagreba i Planom gospodarenja otpadom i za kojeg je, kaže, HDZ glasao 2018. Iz te perspektive, ustvrdio je, traže da prestane 'opstrukcija od gradskog HDZ-a koji u Resniku potiče ako ne i organizira prosvjede protiv te lokacije'.

Ako nije Resnik, Tomašević kaže da bi volio znati koja je to druga lokacija i što će to značiti za usporavanje zatvaranja Jakuševca. Jer ako se ide na bilo koju drugu lokaciju, onda to znači izmjena Prostornog plana koja će trajati barem dvije godine sa Strateškom procjenom utjecaja na okoliš, a to Zagreb ne može čekati, dodao je.

Visoki upravni sud potvrdio zakonitost izmjene novčane pomoći za roditelje-odgojitelje

Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec istaknula je kako sa zadovoljstvom može izvijestiti da je Visoki upravni sud današnjom presudom ponovno potvrdio zakonitost njihove odluke o izmjeni novčane pomoći za roditelje-odgojitelje i to u punom obimu, uključujući i sve njene procesne odrednice te sada više nema otvorenih pitanja niti vezano uz primjenu tih procesnih odredbi, odnosno pojedinačnih slučaja.

