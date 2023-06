Na aktualnom satu zagrebačke Gradske skupštine u četvrtak su iz oporbenog HDZ-a, ali i od koalicijskog zastupnika SDP-a Renata Peteka pljuštale kritike na poteze Gradske uprave oko projekta Jarun Panorama, no vlast poručuje da su im ruke vezane ugovorima koje je podržao i HDZ.

“To što vam je netko napisao neko pismo, to ne znači da isti dan ili dan poslije Grad mora platiti 6 milijuna eura, kako je tamo stajalo, a ne nekakvih 50 milijuna eura. Za to netko mora podići tužbu, onda bi trebalo doći do presude koja mora postati pravomoćna”, rekao je zastupnik Petek gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću.

Uputio je kritiku Gradskoj vlasti, čiji je SDP koalicijski partner, jer je netransparentna i javnosti ne želi dati podatke o tome koji je vanjski odvjetnički ured Gradska uprava angažirala kako bi i od njih zatražili mišljenje što grad može učiniti po pitanju projekta Jarun Panorama.

Naime, u ožujku ove godine, zagrebačkoj Gradskoj upravi upućeno je pisano upozorenje odvjetničkih ureda u ime investitora, tvrtke Rotor Jug, kojima se grad informira da će, u slučaju neispunjenja ugovornih obveza, morati platiti direktne troškove od 6 milijuna eura, kao i nadoknaditi izgubljenu dobit, koja se, prema riječima iz Gradske uprave, procjenjuje na 30 do 50 milijuna eura.

No, Tomašević mu je proučio da mu je, sa stavom da je trebao čekati sudsku presudu i nepoštivati ugovor, “drago što je pojasnio kako bi on upravljao gradom”.

Tomašević Peteku: Uspoređujete me s Bandićem, a ne prozivate one koji su prodali zemljište

“Vjerujem da nikada nećete dobiti šansu da upravljate gradom”, poručio je Tomašević zastupniku Peteku.

Ponovio je kako je Urbanistički plan uređenja usvojen 2008., da je 2018. godine Gradska skupština, čiju je većinu uz Stranku rada i solidarnosti činio i HDZ, prodao gradsko zemljište tom investitoru,

“Sada uspoređujete projekt Jarun Panorama s Manhattanom; vi ste iskovali pojam Mini Manhattan i dajete izjave da meni klecaju koljena. Uporno plasirate tezu da sam isti kao prethodni gradonačelnik, a mi smo svjetlosnim miljama daleko od njih. Vi kao naš koalicijski partner prozivate nas što poštujemo ugovor koji je potpisao prethodni gradonačelnik, a ne prozivate one koji su izglasali 2008. UPU i one koji su 2018. prodali zemljište”, istaknuo je Tomašević.

Kritika da je grad netransparentan oko informacije koji odvjetnički ured im je savjetovao da nemaju drugih opcije da zaustave projekt bez plaćanja ogromne odštete, došla je iz redova HDZ-a.

Na dva pitanja zastupnika Marija Župana (HDZ), gradonačelnik Tomašević ipak nije htio reći koji odvjetnički ured je unajmio i koliko ga je platio. Rekao je tek, da je uz konzultacije troje pročelnika koji su ujedno i pravnici, Željka Matijašeca, Martine Jurišić i Stanka Kordića, zatražio i mišljenje “vanjskog odvjetničkog ureda, koji je bio na listi grada Zagreba”.

Župan (HDZ) zastupniku Celakoskom (Možemo): Vi ste seljačina

Zastupnik Župan je Tomaševića optužio da je podrškom projektu “pogodovao investitoru” i donio štetnu odluku za građane Zagreba, no Tomašević je podsjetio da je upravo njegova stranka dala podršku prijedlogu prodaje gradskog zemljišta investitoru.

“Time ste taj projekt stavili ad acta. (...) Meni je nevjerojatno da vi koji ste 2018. glasali da se investitoru proda to zemljište, sada kažete zašto sam mu popustio? Gdje to ima, kakva je to zamjena teza?”, upitao je Tomašević Župana.

No, tijekom izlaganja HDZ-ovog zastupnika došlo je do komešanja i komentiranja njegovih tvrdnji u klupama vladajućeg Možemo!, pa je Župan s govornice njihovom zastupniku Teodoru Celakoskom poručio da je “seljačina”, zbog čega je zaradio opomenu.

No, Župan je rekao da bi i Celakoski trebao dobiti opomenu, jer je prvi počeo s vrijeđanjem.

Opomenu je dobio i nezavisni zastupnik Ivica Lovrić zbog ometanje rasprave, pa je predsjedniku Gradske skupštine Jošku Klisoviću poručio “da ga sram može biti”.

Na sjednici zagrebačke Gradske skupštine u četvrtak su na dnevnom redu iizvještaj o izvršenju proračuna Grada Zagreba za 2022., kao i konsolidirano godišnje izvješće Zagrebačkog holdinga za 2022. godinu.