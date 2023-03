Tomašević: Sljemenska cesta zatvorena je zbog radova i bit će otvorena vikendima i blagdanima'

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet obišli su radove na Sljemenskoj cesti te održati redovnu konferenciju za medije na donjoj postaji Žičare Sljeme - Brestovac. Tom prigodom Tomašević je dao izjavu za medije.

Sljemenska cesta zatvorena je zbog radova, rekao je Tomašević i istaknuo je kako se njezina obnova financira se iz Fonda solidarnosti.

Vikendima i blagdanima će biti otvorena, a radnici objekata imaju besplatan prijevoz žičarom, dodao je.

O povlačenju sredstava:

"Ostalo nam je vremena do lipnja da potrošimo novac iz Fonda solidarnosti. Osim Sljemenske vode se radovi na Jarunskoj. Povući ćemo novac i za obnovu vodovodne mreže 40-tak milijuna eura iz Fonda solidarnosti. Za obnovu mostova, za klizišta, za škole, sve osnovne smo završili. Do kraja planiramo povući 185 milijuna eura", rekao je Tomašević.

"Kad smo preuzeli vlast, to je bilo svega dva milijuna eura. Nadam se da se nijedan novac neće vratiti Europskoj komisiji", rekao je Tomašević.

Povjerenik Europske komisije Schmidt slaže se sa mnom, istaknuo je Tomašević, da su rokovi nerazumno kratki, jer je nemoguće obnoviti obnoviti u godinu dana nešto što je nastalo u povijesnoj jezgri s obzirom na konzervatorske uvjete.

O odštetinim zahtjevima ugostitelja:

"Nadam se da neće biti odštetnih zahtjeva od ugosititelja. Nema drugog termina, da radimo u ljeto bio bi problem, da radimo po zimi bio bi problem. A moramo uhvatiti rok za Fond solidarnosti koji je do lipnja", rekao je Tomašević.

O poskupljenju vode:

"Novi direktor je napravio reviziju i utvrdio proceduralne greške. Donio je odluku da se ide u novu proceduru poskupljenja. Odgađa se, sljedećih mjesec-dva će biti taj proces. Vinkovci su poskupili vodu za 30 posto, a nemaju ovakvu situciju s pucanjem cijevi. Tko je tamo na vlasti? Možemo nije", rekao je.

O tome kako će najsiromašnjii podnijeti poskupljenje vode, kada do njega dođe, Tomašević je rekao kako socijalno najugroženiji po odluci i sada plaćaju 40 posto manje. Gradska vlast povećala je i iznose socijalne skrbi za sve, napomenuo je.

Pozdravlja Vladine mjere subvencije

"Apsolutno ih pozdravljam iz perspektive subvencije električne energije za sve gradove bez toga cijene svega išle bi jako gore", rekao je Tomašević.

O smjeni Sirišćevića s mjesta ravnatelja Lisinskog:

"Od pet članova Upravnog vijeća ama baš nitko nije glasao protiv smjene. To je bio prijedlog Upravnog vijeća i ravnatelji moraju dobro funkcionirati s Vijećem. Njegov mandat je bio sljedeće dvije godine, a ne do mirovine", rekao je Tomašević.

O Skupštini Dinama:

"Ekipa bankomata je izgubila na skupšitini. To je korak naprijed i za izgradnju stadiona kakav Dinamu treba", rekao je Tomašević.

O zgradi bivše uprave Zagrebačke banke:

"Vlasnik može srušiti zgradu kada god želi. Ja ću mu doći na rušenje zgrade, pozvati sve medije i javno mu čestitati. I ja smatram da je ta zgrada nesigurna i može ju se srušiti kao nesigurnu zgradu, a mi ćemo mu isporučiti račun. Ali po sadašnjim pravilima GUP-a. Ili će ju sam srušiti ili ćemo mi pa ćemo mu isporučiti račun", istaknuo je Tomašević.

O kaznenoj prijavi zbog zapošljavanja pročelnika:

"Kategorički to odbijam, nisam radio to nikad i nema šanse da ću to ikada napraviti jer je to radio Slavko Kojić i hvalio se time kako je pisao sam sebi pitanja. Mi to ne radimo", rekao je Tomašević.