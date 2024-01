Nakon što je u velikom odronu otpada na odlagalištu Prudinec-Jakuševec teško ozlijeđen jedan radnik, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević danas je rekao da je zatvaranje Jakuševca neophodna izgradnja jedinstvenog Centra za gospodarenje otpadom koji bi prema svim planovima trebao niknuti u Resniku.

Spomenuo je da postoji i nova studija izvodljivosti za izgradnju centra. "Sada imamo novu studiju koja je nastavak, ali drugačija studija s drugačijim rješenjem. To je MBO postrojenje s bioplinskim postrojenjem i sortirnicom, rekao sam već da košta oko 140 milijuna eura. Međutim, to nije ključno pitanje, ključno pitanje je lokacija. To je ključno pitanje, lokacija. Jedina lokacija je Resnik", rekao je Tomašević, donosi Zagreb.info.

Grad je materijale za studiju poslao u Gradsku skupštinu uoči nadolazeće sjednice 25. siječnja. "Najavio sam da ćemo do kraja ovog mjeseca potruditi se uputiti studiju izvodljivosti o tome kako će Grad graditi i kako bismo mogli zatvoriti odlagalište Jakuševec. Sutra ćemo na dnevni red staviti materijale, sažetak studije izvodljivosti za Centar koji će biti u Resniku. U isto vrijeme ćemo poslati i Zagrebačkoj županiji isti takav sažetak studije, s obzirom na razgovore, da to bude zajednički centar", rekao je Tomašević.

Rekao je da je "vrijeme da se to riješi". Idemo sa sažetkom koja ima oko 50 stranica. Kada se taj CGO izgradi, konačno ćemo moći prema suvremenim standarima, bez ugroze za kvalitetu života stanovnika, zatvoriti odlagalište. Radimo hibridno postrojenje koje zaprima i miješani otpad, i biootpad, te plastiku i otpad. Imat ćemo dodatna postrojenja na jednom mjestu", rekao je dalje.

Najavio je da bi postrojenje moglo proraditi do 2028. Izrađivač studije je tvrtka EKONERG koja bi trebala revidirati postojeću studiju izvodljivosti. Planira se izgradnja jedinstvenog hibridnog MBO postrojenja na Resniku na miješani komunalni otpad i suhe reciklate – papir, plastiku i metal.

Pokušat će se dobiti novac iz EU, ali je dodao da se neće čekati te da su centar spremni financirati u cijelosti preko kredita. Postoje tri varijanti i sve tri dovoljne su za zatvaranje Jakuševca i svaka od varijacija košta oko 140 milijuna eura. Rekao je su se slična postrojenja radila u Ljubljani, Berlinu i Sofiji.

Vezano za odron rekao je da je sud naručio vještaćenje kako bi se doznalo tko je odgovoran. Također da nema zastoja kod odvoza otpada.

