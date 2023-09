Tomašević: 'Unatoč poreznoj reformi svim Zagrepčanima će rasti plaće, a komunalne usluge neće poskupiti'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je u utorak da će unatoč poreznoj reformi svim Zagrepčanima rasti plaće a komunalne usluge neće poskupiti ni ove niti iduće godine.

"Grad će izgubiti oko 200 milijuna eura godišnje poreznom reformom. Nakon što vratimo poreznu stopu i nadoknadimo gubitak prireza, i dalje će svima u Zagrebu rasti plaće a porezno opterećenje biti manje. Grad Zagreb će unatoč tome izgubiti 70 milijuna eura godišnje", rekao je Tomašević na konferenciji za novinare.

Vlada je u sklopu porezne reforme ostavila gradonačelnicima i načelnicima mogućnost da stope poreza na plaću donesu u rasponu od 15 do 23,6 posto za niže plaće i od 25 do 35,4 posto za one koji zarađuju iznad 3981 euro mjesečno kad se ukine prirez. Sad one iznose 20 i 30 posto.

U Zagrebu će niža stopa iznositi 23,6 posto i 35,4 posto, što znači da će njima u potpunosti zamijeniti dosadašnji prirez od 18 posto.

Komunalne usluge neće poskupjeti niti iduće godine

Tomašević smatra da nije socijalno pravedno kompenzirati gubitak od 200 milijuna eura godišnje s povećanjem cijena komunalnih usluga pa one neće poskupjeti ni iduće godine.

"Najavili smo rast cijena, ali ga nismo napravili, odgađamo povećanje svih cijena usluga. Apsorbiramo udar inflacije na proračun, Grad cijelo vrijeme doprinosi građanima i nismo imali nikakva poskupljenja, iako su troškovi išli jako gore. Vraćamo stopu poreza, ali ne vraćamo na način da će porezno opterećenja biti veće i li jednako nego će i dalje biti manje", istaknuo je.

Svima će, ponovio je, u Zagrebu rasti plaće, pitanje je samo koliko.

Upitan što očekuje od vladinih mjera, istaknuo je da svi gradovi očekuju da se nastave subvencije za električnu energiju, a na Gradu je da apsorbira da ne dođe do porasta cijena usluga.

Nepravednim drži da neki povećavaju cijene, a dobivaju subvenciju.

Osuvremenjen način prijavljivanja ilegalnog otpada

Na konferenciji je istaknuto i da će na sjednici Skupštine ovog četvrtak biti i redizajnirana odluka o sprječavanju odbacivanja otpada. Osuvremenili smo način prijavljivanje, pojačali video nadzor i uvodimo dronove za kontrolu teritorija, rečeno je.

Radit će se i na tome da se poveća broj komunalnih redara jer je neodrživa situacija sa 70 komunalnih redara na 700.000 ljudi. Namjera je udvostručiti njihov broj na 150, a novi zaposleni komunalni redari će morati imati višu stručno spremu, umjesto dosadašnje srednje stručne spreme.

Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec navela je da će na sjednici Gradske skupštine u četvrtak biti izmjene programa javnih potreba koje se odnose i na satnice pomoćnika u nastavi koja ide gore, cilj je potaknuti što veći interes i što više zadržavanje ljudi koji rade kao pomoćnici u nastavi.

Ove godine iznos financiranja udžbenika i drugih obrazovnih materijale za osnovne i srednje škole je više od 9 milijuna eura, a izmjenom programa javnih potreba proširuju obuhvat na način da će Grad plaćati radne materijale i udžbenike za srednje škole koji polaze, pohađaju programe koji ne pripadaju Zagrebu i administraciji.

Povećanje interesa za ZAG i ŠiZ

Navela je i da se bilježi povećan interes učenika za pohađanje programa građanskog odgoja i obrazovanja Zajednica aktivnih građana s 28 na 61 školu, a za drugi fakultativni predmet Škola i zajednica, koji je većim dijelom u srednjim školama, sa 36 na 46 škola.

Tomašević je danas sa suradnicima obišao Osnovnu školu Ante Kovačića u povodu završetka radova na njezinoj dogradnji. Radovi na dogradnji četiri učionice na katu i dvodijelne sportske dvorane započeli su u siječnju 2022., a ukupna vrijednost investicije, financirane iz zagrebačkog proračuna je više od 5,7 milijuna eura s PDV-om.

Nadograđeno je oko 2000 kvadrata pa sada škola ima oko 7 000 kvadrata.

Gradonačelnik je istaknuo da je Zagreb omogućio da školska godina počne na vrijeme u svih 50 odgojno-obrazovnih ustanova oštećenih u olujama koje su pogodile Zagreb u srpnju. Ako računamo i dvorišta, oštećeno je 150 objekata, no sva opasna stabla su uklonjena, kazao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Tomašević o komarcima i nepokošenoj travi: 'Svatko tko ima dvorište zna da trava ovo ljeto raste kao luda'