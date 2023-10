Tomašević: 'Zelene spremnike zamijenit ćemo polupodzemnim spremnicima. Idu zapošljavanja Čistoći'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u utorak se na konferenciji za novinare osvrnuo na prvu godinu novog modela prikupljanja otpada.

”Više od dvostruko biootpada odvojeno je u prvoj polovici godine u odnosu na prvo polugodište prošle godine. Miješani otpad koji se odlaže na Jakuševec smanjio se za 22 posto. Drugi cilj je bio micanje što više spremnika s javnih površina. Postigli smo da je oko 50 posto kanti maknuto s javnih površina. U centru su uklonjene gotovo sve kante, ostao je još jedan broj kanti poslovnih korisnika”, rekao je Tomašević.

Osvrnuo se na cijenu i rekao da je ona u Zagrebu jedna od najnižih za odvoz otpada u Hrvatskoj.

Potom je najavio nove mjere pa i to da Grad preuzima financiranje izgradnje boksova za otpad u stambenim zgradama. "Svima koji su boksove već platili iz pričuve taj će se novac refundirati. Grad će to plaćati još cijele iduće godine, a nakon tog sufinanciranja više neće biti", najavio je

Najavio je i da će zelene otoke zamijeniti polupodzemni spremnici. "Neki zeleni otoci nemaju dovoljan kapacitet s obzirom na količinu odvajanja, prepuni su i ne izgleda lijepo. Polupodzemni spremnici na istoj površini imaju znatno veće kapacitete za plastiku, papir i staklo", rekao je Tomašević i dodao da bi se oko polovica sadašnjih zelenih otoka zamijenila polupodzemnim spremnicima.

"Prioritet će biti zgrade u neboderima koji imaju jako veliki broj spremnika koji su stalno prenatrpani pa negdje moramo i pet puta tjedno dovoziti plastiku. Idemo u javnu nabavu i određivanje lokacija. Očekujemo da za oko 300 lokacija s oko 900 podzemnih spremnika možemo završiti u tri godine. Za centar Ljubljane trebalo je 10 godina, ovo je ambiciozno ali realno", istaknuo je zagrebački gradonačelnik.

Za podzemne spremnike u središtu grada rekao je da se s njima nastavlja, da sada postoji sedam lokacija s 27 podzemnih spremnika. "Podzemni spremnici u središtu grada bit će, ne samo za miješani otpad nego i za biootpad, plastiku i papir. U središtu grada zelenih otoka više neće biti", najavio je.

Nastavio je da su u tijeku dva natječaja za kupnju kamiona: "Jedan je okončan i sklopljeni su ugovori te prva vozila od njih 15 očekujemo do kraja tjedna. Svih 15 dobit ćemo do idućeg travnja. Dodatno kupujemo još 26 kamiona i očekujemo potpisivanje ugovora do kraja godine i isporuku do ljeta iduće godine."

Rekao je i da se ide u zapošljavanje novih radnika u Čistoći i to njih 200.

POGLEDAJTE VIDEO Tomaševića pitali zašto se 3,5 godine od potresa izgradila samo jedna obiteljska kuća: 'To pitajte državu...'