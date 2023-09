Tomaševića pitali zašto se 3,5 godine od potresa izgradila samo jedna obiteljska kuća: 'To pitajte državu...'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je u utorak da su detektirali 10-ak najproblematičnijih urbanističkih planova uređenja (UPU) te da su za četiri osobito problematična, usvojena prije 15 godina, pokrenuli postupak da ih se stavi izvan snage.

"Desetak UPU-a je po nama najproblematičnije što se tiče uvjeta gradnja i mislimo da dobar dio njih možemo popraviti kroz izmjene urbanističkih planova jer investitori nisu toliko daleko otišli u realizaciji", rekao je Tomašević na konferenciji za novinare.

Međutim, dodao je, za četiri su plana procijenili da su osobito problematična, s lošim i nepopravljivim rješenjima pa su pokrenuli postupak da ih se stavi izvan snage. Riječ je o UPU-ima Savski park - istok, Savski park - zapad, Savska Šarengradska - sjever i Savska Šarengradska - jug.

"Ideja je da ih stavimo izvan snage kako bi onda mogli izraditi nove urbanističke planove uređenja za te prostore i kako bi se ta izgrađenost stavila u neke gabarite održivosti grada", istaknuo je Tomašević.

Kaže da su po tim planovima uglavnom nije postupalo, osim po planu Savska Šarengradska - jug za jednu zgradu hotel uz Novu cestu, gdje je već proveden arhitektonski natječaj pa će to vjerojatno i biti ostvareno.

Za neboder koji je u UPU Savska Šarengradska - sjever u određenoj fazi rekao je da će pokušati to staviti u neke gabarite. Dodao je da su tamo bili predviđeni neki neboderi od čak 40 katova.

Ustvrdio je da moraju staviti pod kontrolu urbanizam stambene izgradnje na temelju dozvola izdanih prije pet ili 10 godina. Naveo je pritom primjere stambene izgradnje bez prostora za škole i vrtiće.

Odgovornost je države što je u Zagrebu nakon potresa izgrađena samo jedna privatna kuća

Upitan kako komentira to što je u Zagrebu tri i pol godine od potresa izgrađena samo jedna kuća, Tomašević je rekao da je po zakonu to odgovornost države.

"Naša odgovornost je da, kad država odobri izgradnju privatne kuće, kad je izgradi da je mi financiramo s 20 posto. Kad govorimo o konstrukcijskoj obnovi i zamjenskim kućama Grad Zagreb mora sufinancirati 20 posto. Mi to imamo u proračunu, mi to radimo, međutim o brzini realizacije tih projekata to morate pitati državu", poručio je Tomašević.

Zadovoljan je, kaže, kako Grad rješava obnovu javnih zgrada, imaju šest cjelovitih obnova, a koliko zna niti jedna druga cjelovita obnova bilo koje državne institucije u Zagrebu nije dovršena.

Stanje s obiteljskim kućama u Zagrebu gore nego na Baniji

"Ministar Bačić je tu najavio ubrzanje. Neke stvari što se tiče tog ubrzanja iskreno vidim, kad vidim višestambene zgrade, privatne, koje idu u obnovu" Međutim, što se tiče obiteljskih kuća to je u gradu Zagrebu stvarno gore nego na Baniji, i to je ministar obećao određene stvari do kraja godine i nadam se da će ih ispuniti", istaknuo je Tomašević.

Tomašević je ponovio da Grad daje svoj doprinos poreznoj reformi Vladi i rastu plaća. "Da nema porezne reforme Grad Zagreb bi imao 50 milijuna eura više a građani bi imali 50 milijuna eura manje na svojim plaćama", poručio je.

Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec najavila je da će Grad udvostručiti materijalne troškove svim vrtićima, osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Rekla je da su to takozvane "dvanaestine", iznosi koje im Grad uplaćuje svaki mjesec. Ukupno za ovu godinu to je 3,2 milijuna eura više po toj osnovi. Najavila je i da će škole dobiti više novca za investicijsko održavanje.

Tomašević i zamjenici otvorili su danas Savjetovalište za demenciju u Domu zdravlja Zagreb - Istok, koje je dostupno svima bez uputnice, uz prethodnu najavu. Riječ je o projektu kojim se osigurava poboljšanje kvalitete života oboljelih od demencije i njihovih obitelji.

POGLEDAJTE VIDEO: Pernar je ponovno upao u presicu Tomaševiću. Gradonačelnik prekinuo konferenciju. 'Nema smisla'