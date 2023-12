Trap izvođači o Aleksandri Prijović: 'Svaka čast.' Zabrana cajki u Hrvatskoj? 'Ako nešto ima publiku...'

Prva večer je prošla i pred nama su još četiri spektakularna koncerta, barem tako govore svi oni koji su sinoć bili na prvom od pet rasprodanih koncerata Aleksandre Prijović u Areni Zagreb.

No, u ovom tekstu nećemo pisati o tome kako je bilo na samom koncertu, nego nas je zanimalo što pjevači iz "drugog" žanra misle o Aleksandri Prijović, ali i o zabranama cajki koje su ove godine eskalirale diljem Hrvatske.

Tako smo nedavno u našem serijalu "Laganih 15" ugostili Jakova (Yung Bude) i Doriana (Dipsi) iz Buntaija koji će napuniti Tvornicu Kulture netom nakon nastupe Prijovićke u Areni.

Prije svega, za Aleksandru Prijović i njenih pet Arena kratko i jasno poručuju: "Svaka čast."

Po mišljenju mnogih, Prijovićka pjeva 'cajke' i to im se ne sviđa, ali s druge strane, ova je pjevačica uspjela ono što nitko drugi prije nje nije i za to joj treba skinuti kapu. Pa što na samu zabranu kažu Yung Bude i Dipsi?

"Nismo za nikakvu zabranu. Ti zabranjuješ nekome da pjeva, a nije da su to ikakvi tekstovi politički orijentirani protiv hrvatske Vlade ili nekoga pa da se to sad zabranjuje. Mislim ako nešto negdje ima publiku, ja ne znam zašto se to ne bi dopustilo. To je baš ono čak malo morbidno", smatra Bude.

A vide li se ovi treperi jednog dana kako i sami pjevaju cajke?

"Nikad ne znaš", odmah odgovara Dipsi.

"To je meni sad najveći problem jer šta je pjevač cajki? Jer planiram pjesme koje će biti ‘dancehall i Afro-trap', i znam da čim to objavim će netko reći 'evo cajki'. Ali to nema veze s tim, nego ljudi čim čuju reggaeton ritam i bilo što na balkanskom jeziku odmah kažu da je to cajka", smatra Bude.

A tko bi od naših trap izvođača mogao napuniti barem jednu Arenu Zagreb?

"Vojko, Grše, Z++", kaže Dipsi. "Apsolutno sam siguran da se organizira Drito festival u Areni da bi se prodale sve karte", kaže Jakov.

Tko zna, možda se dogodine stvarno mladi izvođači koji trenutno haraju trap scenom u Hrvatskoj skupe zajedno i rasprodaju zagrebačku Arenu, ostaje za vidjeti.

