A VODA VRAĆENA Travno i Zapruđe ostali bez pitke vode, napunili se iskopi na tržnici Utrine. Crpke već rade

Zbog puknuća cjevovoda bez vode je ostao dio Zagrepčana i to potrošači u Travnom i Zapruđu. Pukla je naime cijev prilikom radova na revitalizaciji vodovoda, a voda je napunila iskope na tržnici Utrine. Što se tiče potrošača, naveli su iz Holdinga da je opskrba osigurana autocestirnom, a očekuje se da će pitka voda doći do 15 sati, u Ulici dr. Ante Šercera, do 12 sati i u Savskoj 137/1 i 137/2, do 12 sati. Ipak, nešto prije podne, Holding javlja da se sva domaćinstva priključena na vodoopskrbni sustav opskrbljuju pitkom vodom.