Katolike diljem zemlje pred sam kraj godine muči jedna dilema. Treba li postiti na Badnjak koji ove godine pada u nedjelju? On je ujedno ove godine i na četvrtu nedjelja došašća.

Mnogi su i dalje zbunjeni i ne znaju ni koja je razlika između posta i nemrsa, kada se uopće posti tijekom godine, ali ni kako možda 'zamijeniti' taj post nečim drugim.

Zato smo odgovore na sva ova pitanja potražili kod fra Davida Sedlara, župnika i gvardijana Župe sv. Antuna Padovanskog u Bjelovaru.

"Crkva u svojoj liturgijskoj godini ima dva zapovijedana posta i nemrsa, a to je Čista srijeda ili Pepelnica te Veliki petak. Badnjak ne pripada ovdje i nije obavezno postiti i raditi nemrs na Badnjak, no mnogi vjernici budući da to već godinama prakticiraju - ove godine nisu dužni jer pada u nedjelju gdje nedjelja ima prednost i ne preporučuje se postiti i raditi nemrs", kaže nam franjevac pa dodaje:

"No unatoč tome ima onih koji imaju neki zavjet ili oblik pobožnosti upravo na Badnjak. Tada je sasvim normalno da izvrše taj zavjet koji su dali tako da ako žele mogu postiti i raditi nemrs."

Zanimalo nas je i je li moguće da se post odradi dan ranije, u subotu 23. prosinca.

"Uvijek se može post i nemrs koji se prakticiraju na Badnjak preseliti i na dan ranije, osobito sada kada pada na nedjelju. Tako da vjernici, a i osobno ja, radit ću nemrs i u petak i u subotu. Naravno da se to sve može zamijeniti jednim drugim načinom, a to je uvijek dobrim djelom koje može nadomjestiti ovaj oblik pobožnosti", kaže nam fra Sedlar.

Kako mlađi, tako i oni stariji i dalje znaju biti u nedoumici što je uopće post, a što nemrs pa nam je svećenik i to pobliže pojasnio, ali i otkrio što je najbolje jesti u te dane.

"Za post nije toliko bitno što ćemo jesti, koliko je bitno količinski, jer pravilo posta je to da se čovjek jednom u danu do sita najede, a ostalo uzima male obroke – ako baš mora. On obvezuje sve katolike od 18. do 60. godine i radi se u pokorničke dane. To je većinom petkom i u korizmi, odnosno na Veliki petak i Pepelnicu kada je svaki vjernik dužan postiti", rekao je dok za nemrs poručuje:

"Preporučuje se da ne budu mesnati proizvodi, odnosno životinjski proizvodi, osim ribe. Riba se može jesti za nemrs pa je tako najbolje uvijek pojesti ili nju, jaja, sir i slično. Crkva preporuča svaki petak u godini raditi nemrs kao spomen na Isusovu muku i ona obvezuje vjernike od 14. godine pa nadalje."

Iako je naš sugovornik sa sjevera Hrvatske, dotaknuo se i zadnjih dana toliko spomenutog bakalara. Poručuje da se i on može bez problema jesti ove nedjelje – na Badnjak.

"Na Jadranu zasigurno ima dosta ljudi koji općenito više preferiraju ribu nego li piletinu, janjetinu i drugo pa onda oni već sami po sebi znaju i po tri puta tjedno prakticirati nemrs pa će ustvari ova nedjelja njima biti jedan normalan dan po tom pitanju."

Za kraj, upitali smo ga što bi on preporučio svim katolicima, kako da se najbolje pripreme kako za Badnjak tako i za Božić.

"Prvenstveno ne treba gledati na vanjštinu i toliko se mučiti s time hoćemo li postiti i nemrs raditi na Badnjak jer pada na nedjelju, nego da se više bavimo dobrim djelima koje činimo i kakvi smo jedni prema drugima. Trebamo više gledati na naše ponašanje, na dobra djela koje činimo, koliko molimo jedni za druge i ne samo sad za vrijeme božićnih blagdana, nego da tijekom cijele godine budemo dobri, ne ulazimo u svađe i da to bude naš način života. Jer Božić bi se trebao živjeti svaki dan“, zaključio je fra David Sedlar.

POGLEDAJTE VIDEO: Ove godine Badnjak pada u nedjelju koja za katolike ne trpi post i nemrs. Što će biti na trpezama? 'Tradicija je tradicija'