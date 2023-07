Treća je neradna nedjelja.

Vlada je RH od 1. srpnja uvela ograničenje rada nedjeljom.

Ove nedjelje, 16. srpnja možete svoju kupovinu obaviti u City Centru East, a što se tiče trgovina većina ih je u unutrašnjosti zatvorena. U Zagrebu je otvoreno nekoliko Konzuma i to do 13 sati poput onog u Ozaljskoj i na Jarunu u ulici Hrgovići.

Konzum u Zagrebu na Ilici 228 .Super Konzum na Zagrebačkoj av. 108 radi do 15 sati, kao i onaj na Samoborskoj cesti, dok onaj na Sarajevskoj cesti 6 radi do 17 sati.

Detaljan popis trgovina s radnim vremenom po svim gradovima pogledajte OVDJE.

Po novom zakonu nedjeljom ni kiosci ne smiju raditi cijeli dan nego od 7 do 13 sati, a na tržnici se pak smiju prodavati samo OPG-ovi.

Od Studenca većina je dućana zatvorena u unutrašnjosti zemlje, u Zagrebu je otvoreno njih nekoliko kao što je Studenac u Ilici i otvoren je do 21 sat, do 20 sati radi Studenac u Ulici Kneza Mislava 1, a u Ozaljskoj do 15 sati.

Kauflandove su trgovine svaku nedjelju u srpnju i kolovozu radne, kao i Lidlove trgovine na obali. One u Zagrebu i unutrašnjosti bit će zatvorene.

Trgovine Spara i Interspara rade kao i ostali lanci prema prilagođenom rasporedu tako da je većina na kontinentu zatvorena, a rade one koje su na obali. No, Interspar Hipermarket na Slavonskoj av. 11 D otvoren je danas do 21 sat, a jedan od rijetkih na kontinentu koji je otvoren je Spar u Daruvaru u Ul. Ljudevita Gaja 17, ali zatvara se u 14 sati.

Plodine će na Jadranu zbog sezone biti otvorene, dok u unutrašnjosti zatvaraju svoja vrata u većini gradova kao i u Zagrebu gdje neće raditi one trgovine u ulici Karla Metikoše, Mije Haleuša te i Vice Vukovca, ali i Štefanovečkog zavoj. Ostale će trgovinu Zagrebu raditi.

Radno vrijeme Studenca Tommyja razlikuje se od poslovnice do poslovnice, ali imaju objavljen detaljan popis.

Arena Centar i Avenue Mall koji neće raditi do početka rujna.

Ovu je nedjelju otvoren City Centar East. King Cross je zatvoren ostatak ljeta, a Supernova svoju prvu radnu nedjelju ima tek 27. kolovoza. Restorani, kafići i kino u Z Centru radit će svake nedjelje.

