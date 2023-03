Tužitelji tuže državu, traže gotovo milijun eura: 'Za pasivno dežurstvo dobijemo manje od pola eura po satu'

Tužitelji tuže državu zbog slabo plaćenih dežurstava i traže gotovo milijun eura, piše u petak Jutarnji list, ističući da za pasivno dežurstvo državni odvjetnici dobiju samo 3,7 kuna po satu.

Ministru pravosuđa i uprave Ivanu Malenici u lice je eksplodirala još jedna bomba koju su mu ostavili prethodnici. Zbog mizernih naknada koje državni odvjetnici dobivaju za rad u dežurstvu, a nisu se mijenjale od 2015. godine, tužitelji su odlučili tužiti državu.

Od nešto više od 400 zamjenika državnih odvjetnika koji rade u kaznenim predmetima, već je njih 170 (uglavnom općinski, a među njima je i nešto sudaca) podiglo tužbe (odnosno zahtjeve) za naknadu štete. Iznosi koje potražuju kreću se od 10 do 50.000 kuna (1327 do 6636 eura), a prosječni zahtjev iznosi 40.000 kuna (5308 eura), što znači da ukupna cifra zbog koje tužitelji tuže državu doseže 6,8 milijuna kuna, odnosno 902.360 eura, i to bez kamata!

Tužitelji koji su se zbog ovog problema javili Jutarnjem, upozoravaju da su, kako se za sada ne može predvidjeti ishod sudskih postupaka, utuženi manji iznosi kako bi i sudski troškovi u slučaju neuspjeha bili manji. No, budu li sudovi prihvatili tužbene zahtjeve, treba očekivati povećanje utuženih iznosa.

Državni odvjetnici se u tužbama pozivaju na Direktivu EU o organizaciji radnog vremena čije se tumačenje pokazalo upitnim u više zemalja EU i o tome je Sud EU u Luxembourgu donio više odluka.

Ministarstvo pravosuđa odluke tumači tako da zamjenici državnih odvjetnika i suci ne bi mogli dobiti veće naknade (što bi imali da im se dežurstva plaćaju kao prekovremeni rad), no pravni stručnjaci čije je mišljenje zatražio Građanski odjel DORH-a (apsurdno je da se kao zastupnici države u ovom slučaju na sudu trebaju boriti protiv svojih kolega) smatraju da su u pravu tužitelji koji tuže.

U Ministarstvu pravosuđa kažu da će se uz zakonske izmjene u sustavu plaća, ići i u izmjene Pravilnika te povećanje naknada za dežurstva, piše novinarka Jutarnjeg lista Slavica Lukić.