Tvoj glas! Tvoja priča! Tvoj news portal!  

Tvoje priče su važne. Želimo čuti tvoj glas. Bez obzira jesu li to lokalne vijesti, svjetski događaji ili inspirativni trenutci, tvoj sadržaj je ono što tražimo! Pozivamo vas da nam šaljete priče, fotografije i videa koja ćemo objaviti na portalima danas.hr i net.hr. One najbolje i ekskluzivne koje nisu nigdje objavljene, a emitiramo ih u RTL Danasu bit će i nagrađene od 50 do 150 eura.

Kako sudjelovati? Prati naše portale,danas.hr i net.hr i pošalji nam video ili fotografije na WhatsApp broj 091 3000 666 ili mail adresu danas@rtl.hr ili samo skeniraj QR kod i postani dio našeg tima!

Foto: danas.hr danas.hr

Zajedno gradimo bolju budućnost informacija!