U domu zdravlja Karlovac nedostaje sedam timova obiteljske medicine: 'Čeka li se da netko padne s neba?'

Od početka godine Dom zdravlja Karlovac traži više liječnika obiteljske medicine, no ti natječaji se ne realiziraju jer se nitko ne javlja. Dio građana tako je već neko vrijeme bez osigurane i dostupne primarne zdravstvene zaštite, piše KAportal.

Oko 5 tisuća građana na karlovačkom području nema adekvatnu i dostupnu zdravstvenu skrb i to na primarnoj razini.

"Trenutno se sav trud svodi na objavu natječaja i čini se da to ipak nije dovoljno. Hoće li DZ Karlovac povlačiti liječnike iz drugih domova zdravlja kako bi popunio svoje rupe i ostavio periferiju bez liječnika nakon što se svi domovi zdravlja spoje? Ako nedostaje barem tri liječnika obiteljske medicine zašto se ne traži isti broj medicinskih sestara koji zajedno s liječnikom čini jedan tim", pitala je županijska vijećnica Ehlimana Planinac na zadnjoj sjednici Županijske skupštine.

Ravnateljica Doma zdravlja Karlovac, Tatjana Šterk Tudić, poručila je kako je problem nedostatka zdravstvenog kadra prisutan na cijelom području Republike Hrvatske i muči gotovo sve županije kao i zdravstvene ustanove na svim razinama pružanja zdravstvene zaštite te tako nije zaobišao niti Karlovačku županiju.

"Dom zdravlja Karlovac ugovara 17 ordinacija obiteljske medicine na raznim lokacijama grada Karlovca. Iako trenutno postoji problem što se na natječaje koji ustanova kontinuirano raspisuje ne javlja dovoljan broj liječnika, svi pacijenti o kojima 17 ordinacija skrbi imaju dostupnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu kroz preostale ugovorene timove u okviru Doma zdravlja Karlovac", rekla je ravnateljica Šterk Tudić.

Poručila je i da mreža javnozdravstvene službe koja propisuje točan broj mogućeg broja ordinacija na području svakog Doma zdravlja unutar Karlovačke županije vodi se brojem osiguranika na određenom području što je i osnovni uvjet za ugovaranje neke ordinacije.

Ravnateljica je naglasila kako neovisno o procesu spajanja domova zdravlja u jedan županijski, neće doći do "gašenja" ordinacija na nekom području već će se težiti što većem broju ugovornih ordinacija unutar jedinstvenog doma zdravlja što mu omogućava kadrovsku i financijsku održivost.

Vijećnica Palinić odgovorom nije bila zadovoljna.

"Čeka li se da netko padne s neba da se javi na taj natječaj ili se zaista nešto poduzima po tom pitanju? U Karlovcu smo ostali bez jedne velike ambulante obiteljske medicine zbog odlaska liječnika u mirovinu. Pacijenti se vraćaju u Dom zdravlja u ordinaciju bez nositelja. Nažalost, ravnateljica je od HZZO tražila otvaranje nove ordinacije bez nositelja. Još određeni broj ljudi liječnika nema, liječnika kojeg ima to je liječnik koji pokriva još dvije ili tri ambulante u istom danu. To definitivno nije ni kontinuirano niti dostupno. Ako se neka ambulanta pokrije s liječnikom iz mirovine to nije rješenje," poručila je Planinac.

Zamjenica županice Vesna Hajsan Dolinar na zadnjoj sjednici Županijske skupštine potvrdila je da od svih domova zdravlja u Karlovačkoj županiji jedino u Domu zdravlja Karlovac postoji kadrovskih problema.

"Jedan od razloga i argumenata je što Karlovačka županija u ovom trenutku ima 20 specijalizacija iz primarne zdravstvene zaštite. U trenutku kada su liječnici na specijalizacijama naravno da nedostaju onda u ambulantama. Nadam se da će se kroz završetak ovih specijalizacija u gradu Karlovcu popraviti situacija u nedostajanju sedam timova obiteljske medicine kako bi oni bili puni", poručila je zamjenica županice.

