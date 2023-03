ekoincident U Ježevu iscurilo i 4 kubika nafte, INA zaustavila transport cijevima, teren se raščišćava

Još ne znaju kako je do incidenta došlo, a cijeva koja je pukla na dubini je od tri do četiri metara ispod razine tla i do nje tek moraju doći. Na terenu su i djelatnici Hrvatskih voda koji uzimaju uzore. INA uvjerava da nema opasnosti za zdravlje ljudi i da će područje sanirati