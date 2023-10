U Novoj Gradiški kupili pileće meso, iz njega izvirilo nešto gadljivo: 'Kao da je avokado'

Naš čitatelj iz Nove Gradiške iznenadio se kad je iz trgovine donio svježu piletinu koja je trebala postati ukusni obrok. Kada je njegova supruga razrezala meso, izvirilo je nešto prilično gadljivo.

"Meso je izgledalo svježe, sasvim uobičajeno, ali kad je žena prerezala komad, izvirilo je nešto zelenkasto. Nemam pojma što je to, podsjećalo me na avokado", ispričao nam je naš čitatelj.

Vratio se u trgovinu jednog poznatog trgovačkog lanca gdje je i kupio piletinu te ju pokazao mesaru za pultom. "Rekao je da nikad nije vidio nešto takvo. Da se zna dogoditi da na svinjetini bude zelenkasti sadržaj, ali više tekući, valjda kad se pokvari. Ali u piletini nikad nije vidio ovakvo što", ispričao nam je. Nastavio je da u trgovini nisu radili probleme nego da su mu vratili novac, a da se radilo o svježem pilećem mesu koje je kupio već zapakiranom.

Foto: Čitatelj portala Danas.hr Čitatelj portala Danas.hr

Što je to što sliči avokadu u svježem pilećem mesu pitali smo izvanrednog profesora Agronomskog fakulteta u Zagrebu, dr. Ivicu Kosa, inače predavača upravo na temama mesa.

Umirio nas je - nije ništa opasno za ljude, ali se slaže da izgleda gadljivo.

'Nježni mali mišić'

"Prema fotografijama mi se čini da se radi o dubokoj pektoralnoj miopatiji (DPM), a sve miopatije označavaju histološke promjene tkiva. U ovom slučaju radi se o nekrozi i atrofiji malog mišića koji se naziva pektoralis minor. To je nježni mali mišić koji na neki način odumire i pritom postepeno mijenja boju. U početku je više tamnocrvena boja i kao da je krvava, kasnije može poprimiti zelenkasto-sive nijanse. Nij to nešto toksično ili opasno za ljude", rekao je dr. Kos.

Slaže se da takvo što definitivno odbija potrošača i da nije lijepo za vidjeti, a da su istraživanja pokazala da se kod ovakvih stvari malo mijenja i kemijski sastav tog mesa. Opet, ni to nije opasno za zdravlje. Pojasnio je i kako to da se takav komad našao na policama trgovine. "Mesna industrija danas jako teško može izdvajati takve komade mesa jer je automatizirana i ovakvi komadi mesa prolaze kroz stroj. Trebalo bi imati čovjeka na svakoj liniji koji bi kontrolirao i izdvajao lošije dijelove mišića", rekao je naš sugovornik.

Opet, zašto se događa ovakvo, krajnje pojednostavljeno, odumiranje mišića kod pilića zbog kojih oni mijenjaju boju u gadljivo zelenkastu?

"To još nije do kraja utvrđeno, ali se povezuje sa suvremenim uzgojima brojlera (kokoš koja se uzgaja baš radi mesa op.a) kod kojih će biti najčešća, kao i kod mesa suvremenih hibridnih purana. Također je vezano za genetiku, pa čak i uz spol jer se češće pojavljuje kod muških jedinki. Dodatno je vezano i uz uvjete uzgoja životinja u kojima, nažalost, suvremeni hibridi životinja većinu vremena provode na podu", kaže dr. Kos.

Foto: M. Čikotić/Pixsell/Agronomski fakultet u Zagrebu M. Čikotić/Pixsell/Agronomski fakultet u Zagrebu

Nastavlja da zbog težine i slabosti nogu nisu toliko pokretljivi pa većinu vremena sjede. Dodaje da neki kažu da je to glavni uzrok miopatijama - slabija pokretljivost i stalni pritisak mase trupa na prsa peradi. Na sve utječu i podovi na kojima je perad. "Uglavnom se ovo javlja kod suvremenih uzgoja brojlera", rekao je. Na pitanje boli li to perad, kaže da se nije primijetilo da takve kokoš osjećaju bol zbog miopatije tako da se to primijeti i dok su još uzgoju da se izdvoje.

Vračajući se na fotografije našeg čitatelja, kaže da se radi o miopatiji malog mišića i dodaje: "Taj mišić je zanimljiv za roštilje, da se natakne na štapiće i mior pektoralis je baš zgodan za roštiljsku pripremu".

Inače, gotovo identičan slučaj dogodio se prije pola godine u Novom Sadu kada je Novosađanka s tržnice rasjekla piletinu i iz komada je izvirila, čini se, identična "zelena stvar". Sve je objavila na društvenim mrežama i napisala: "Kćer je kupila pile danas na Ribljoj pijaci kod registriranog trgovca kod kojeg uvijek kupuje. Htjela kad je isjeći, kad… Zna li neko što je ovo?! Šta nam ovo rade ljudi moji?!."

Tada su zaredali komentari da se radi o "bolesti zelenih mišića zbog prebrze utovljenosti".

