Dana 15. siječnja 1992. Hrvatsku je priznalo svih 12 tadašnjih članica Europske unije, te još i Austrija, Kanada, Bugarska, Mađarska, Poljska, Malta, Norveška i Švicarska.

Njemačka je taj dan odmah uspostavila i diplomatske odnose s Hrvatskom. Međunarodno priznanje Hrvatske je postupno uslijedilo nakon proglašenja neovisnosti Republike Hrvatske 25. lipnja 1991. Istog dana razdruživanje je proglasila i Slovenija i sljedeći dan su se novosamostalne države uzajamno priznale.

No znate li do danas Hrvatsku još nisu priznale četiri zemlje? Kako donosi Večernji list, to su Butan, Liberija, Niger i Tonga. Među zemljama koje su relativno nedavno priznale Hrvatsku su Somalija koja je to učinila u veljači 2022., dok SU Srednjoafrička Republika i Togo to učinili isti dan - 18. rujna 2023. Pedesetak zemlja nikad nije formalo donijelo odluku o priznanju, ali su uspostavile diplomatske odnose što se tretira kao priznanje.

