Građani su se u nedjelju okupili u zagrebačkom naselju Resnik, gdje su prosvjedovali protiv izgradnje centra za gospodarenje otpadom. Prosvjednici okupljeni ispred crkve na središnjem trgu jasno su poručili da ne žele da se otpad s Jakuševca odlaže u Resniku.

Kažu, Resnik nije rješenje, nego problem, a odlaganje smeća u Resniku dodatno negoduju zbog štetnosti za zdravlje i OPG-ove.

Podsjećamo, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ranije je najavio da je Resnik najbolje novo područje za odlaganje otpada. Tema izgradnje centra dodatno je potaknuta nakon novog odrona otpada na odlagalištu Jakuševec. Tamo je još uvijek usporeno odvoženje otpada iz sigurnosnih razloga.

Okupljeni su držali transparente u zraku i skandirali Tomaševiću: "Ostavka, ostavka!"

"Resnik i čitav grad Zagreb su taoci određenih interesnih skupina koje ne odustaju od tih štetnih projekata, unatoč upozorenjima i Europe da se odustane od regionalnih centara", rekla je jedna od prosvjednica.

Osvrnuli su se i na mještane Jakuševca.

"Razumijemo Jakuševčane koji su izloženi tom strašnom smradu, to nije samo smrad, nego i negativne emisije. Mi kada je južina, a i u razno drugo doba, ne možemo otvoriti prozore jer nam smrdi pročistač koji je bio ekološki projekt, pa se pretvorio u ekološku katastrofu i sve to Grad Zagreb lijepo debelo plaća koncesionaru. Međutim, koncesionar je bio toliko pošten da Državni inspektorat nikada nije utvrdio nikakvo prekoračenje. Imamo izvještaj gdje su rekli da je logično da to smrdi, da takva postrojenja svugdje smrde", istaknuli su prosvjednici.

Kažu, unatoč njihovim zahtjevima da se provedu nezavisna mjerenja, nikada nisu dobili nikakve odgovore.

"Europa zatvara svoje spalionice, a mi smo otkrili spalionice u 2020. godini i intenziviramo njihov razvoj, poznat je njihov doseg utjecaja na zdravlje, živote građana, na zagađenja..."

