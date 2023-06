'Okršaj' u riječkom korzu U Rijeci Hod za život, ali i Hod za slobodu. Jedni poručuju; 'Moja jajašca, moj izbor', drugi: 'Samo daj mi l...

U Rijeci se u subotu održao Hod za život, a sudionici su zatražili da se izmjenom Zakona o pobačaju zaštiti život od začeća do prirodne smrti. Istodobno se održao i Hod za slobodu čiji su sudionici poslali poruku o potrebi rodne jednakosti, slobode izbora i osnaživanja žena. Oko dvjesto sudionika Hoda za život okupilo se najprije pred riječkom Gradskom upravom, a potom su u mirnoj povorci prošli Korzom i Ulicom Ante Starčevića do Jelačićevog trga. Moto ovogodišnjeg Hoda "Ne zaustavljaj otkucaje mog srca! Samo daj mi ljubav", te drugi natpisi prostirali su se na velikim transparentima. Na drugom se kraju Korza u isto vrijeme održavao Hod za slobodu u znak prosvjeda protiv motiva Hoda za život. Oko dvjesto sudionika Hoda za slobodu, uz slogan "Nećemo pokleknuti!“ i u organizaciji neformalne inicijative Građanke i građani Rijeke, hodalo je Korzom do Jadranskog trga želeći naglasiti važnost zaštite sloboda, prava na autonomiju i osnaživanja žena. U galeriji fotografije pogledajte kako je to izgledalo.