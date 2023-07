U Rijeci nedostaje krvi. Objavili apel za četiri krvne grupe, darivanje organizirano čak tri dana

A pozitivna i negativna te 0 pozitivna i negativna krve su grupe kojih nedostaje u Rijeci.

Naime, Crveni križ i KBC Rijeka pozvali su građane, davatelje krvi da se u srijedu i četvrtak do 19 sati jave u Zavoda na darivanje krvi. Govore kako svi zainteresirani u petak mogu krv dati od 8 do 15 sati dok je u subotu darivanje moguće na andresi Riva 1 od 9 do 12 sati.

Krv može dati svaka zdrava osoba: starosne dobi od 18 do 65 godina (u slučajevima dobrog zdravstvenog stanja do 70), tjelesne težine iznad 55 kilograma - proporcionalno visini. tjelesne temperature do 37 stupnjeva, uz odobrenje liječnika.

Muškarci mogu na klasični način dati krv četiri puta godišnje s razmakom između davanja od tri mjeseca, a žene tri puta godišnje s razmakom između davanja od četiri mjeseca.

POGLEDAJTE VIDEO: Za vikend su spasili šest života, a uskoro im stiže i još organa. Bili smo na KB Merkur uoči transplantacija