Lučijano Šečić ima 18 godina i stiže iz Zagreba, a svu raskoš svog glazbenog talenta spreman je pokazati žiriju Superstara.

''Vidio sam da kreću prijave i poželio sam opet stati na hrvatsku scenu sada kad sam stasao u malo boljeg pjevača'', otkriva.

Lučijanu ovo nije prvi put da se natječe u glazbenim emisijama, a gledatelji RTL-a vrlo ga se dobro sjećaju iz 'Zvjezdica', showa u kojem je nastupao kao 10-godišnji dječak i sve oduševio zaraznom energijom i emocijom te izvedbama hitova Halida Bešlića. Najveća podrška u bavljenju glazbom tada mu je bio djed, a tako je ostalo i do danas.

Foto: RTL RTL

''Zvjezdice su mi bile sjajna prilika da pokažem svoj talent u tim mladim godinama. Što da vam kažem? Predivna uspomena, još uvijek, i dan-danas pregledavam snimke iz showa''.

Za Lučijana dvojbe nikad nije bilo, od malih je nogu znao da se glazbom želi baviti čitav život. Uz pjevanje, svira i nekoliko instrumenata, a sve je naučio i savladao – sam!

''Od malena sam muziku shvaćao ozbiljno, mogu reći već od devete godine. Svi misle da sam završio glazbenu školu, ali ja nemam ni minute glazbenog obrazovanja. Samouk sam. Sviram klavir, ne može proći nijedan dan bez glazbe, sviranja ili pjevanja. Barem tri ili četiri sata vježbanja, a bude i više. Sviram još i gitaru i harmoniku, ali pomalo. Volim isprobavati, vježbati… Brzo naučim svirati'', ističe.

Foto:

Još kao dijete Lučijano je pisao pjesmice, no kako ističe, nije u njih ubacivao neke ''dječje riječi'', već su to bile riječi za pravu, ozbiljnu pjesmu.

''Večer mi je najveća inspiracija za pisanje tekstova i pjesama pa do rane zore, do četiri ili pet ujutro, sviram i to mi je najveći gušt, to neko boemsko jutro. Prvu svoju pjesmu prodao sam već s 15 godina i od tada je počela suradnja s velikim imenima iz svijeta muzike i producentima. Tu sam se pronašao'', priča ovaj svestrani mladić koji zasad ima više od 35 prodanih pjesama, a od suradnji ističe imena narodne glazbe Šaka Polumentu, Bekija Bekića te mlada Saru Reljić.

Foto: RTL RTL

No tu ne misli stati jer u budućnosti želi biti samo bolji i uspješniji, a kad je riječ o glazbenicima za koje bi volio da pjevaju njegove pjesme, dva su imena na vrhu popisa – Marija Šerifović i Aca Lukas.

Lučijano u glazbi posebno ističe emotivnost koju voli prenositi na publiku, a nada se da će to uspjeti i na svojoj audiciji u 'Superstaru'.

''Ima jedan citat meni jako drag – 'Kad upoznaš nekoga i kaže ti da nikad nije zaplakao, nemoj se družiti s njim'. Ako ne pjevaš s emocijom, ako pjevaš tek toliko da otpjevaš, usput, onda to za mene nije to, onda to nemoj raditi. Kad preneseš emociju na druge, onda ljudi znaju koliko si ti moćan pjevač''.

Lučijano ima već i svoje dvije izdane pjesme, kojima je potpisao i glazbu i stihove. A hoće li u budućnosti pjevati ili skladati za druge? Kaže, sve su opcije otvorene.

Foto: RTL RTL

''Ja sebe smatram kompletnim umjetnikom, možda neskromno zvuči, ali jednostavno sam iskren i to govorim srcem. Pišem, sviram i pjevam. Mogu biti izvođač, ali i pisati, praviti muziku'', zaključuje Lučijano.

A kojim skladbama će se predstaviti žiriju i hoće li ih oduševiti emocijom i hoće li to biti dovoljno da prođe u idući krug natjecanja, gledatelji će doznati već ove subote od 20.15 sati na RTL-u u novoj audicijskoj epizodi 'Superstara'.