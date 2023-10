U tvornici koja gori nije bio samo manje opasan PET? Toksikolog: 'Može doći i do akutnog trovanja'

Dok oko 180 vatrogasaca i dalje gasi golemi požar u pogonima Drava International u Osijeku, možda najveće pitanje je kakva plastika gori jer o tome ovisi i koliko je sve opasno po zdravlje ljudi.

Nekoliko stručnjaka za Danas.hr tijekom dana potvrdilo nam je da je daleko manje opasno ako su to samo PET boce, dok je istovremeno veliki problem ako se radi o drugim vrstama plastike i PVC-u, onda to može biti vrlo opasno i po zdravlje ljudi i po okoliš.

Već smo ranije objavili razgovor s toksikologom Zdravkom Lovrićem, nekadašnjim zamjenikom ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo", koji je rekao da bi bila "sreća u nesreći" da se u postrojenju nalaze samo PET boce.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL Davor Javorovic/PIXSELL

"To je polietilen koji se sastoji od ugljika i vodika te onda tu nema klora i halogenih elementa kao u PVC-u i drugim plastikama. Njegovi produkti nisu tako opasni i ne mogu se stvarati dioksini koji bi bili najproblematičniji. Sreća bi to bila u nesreći", rekao nam je Lovrić.

Toksikolog Franjo Plavšić kaže da se još ne zna je li požar u Osijeku ekološka katastrofa, ali bi to mogla biti. "Požar je stvarno ogroman i to vrlo problematičnih materijala, miješane plastike, ako tu ima svega i svačega. Problem je što nemamo dovoljno podataka (o tome čega sve ima u postrojenju opa)", rekao je Plavšić.

Tek će se po dobivanju informacija kakvi su sve tamo materijali bili, moći znati i kolika je opasnost za zdravlje ljudi i okoliša.

"Akutno opasni su ugljikov dioksid i ugljikov monoksid. Plastika je energetski jako bogat materijal i tu je velika toplina koja se razvija. Tu može nastati i fozgen, to je bio bojni otrov u Prvom svjetskom ratu. On nastaje požarom iz plastike u kojoj je puno klora", rekao je Plavšić.

Kaže da se tu može raditi i o dioksinima i furanima. "Može doći i do akutnog trovanja", rekao je ovaj toksikolog. Dodaje da posljedice mogu biti i dugoročne ako se u požaru oslobode stabilni dioksinski i furanski produkti.

"Oni su problem za budućnost zato što se iz oblaka, koji nosi vjetar s požarišta, sedimentiraju na tlo", upozorio je Plavšić. Nastavio je da tu može biti riječ o karcinogenim, reproduktivno toksičnim tvarima, ali tek se treba utvrditi.

Moguće je da će zbog požara biti i posljedica za poljoprivredu pa će se dugoročno ograničiti uzgoj pojedinih kultura.

"Bojim se da neće biti jednostavno. Građanima bih poručio da slušaju stručnjake iz Osijeka, njihovi dosadašnji savjeti bili su očekivani i mudri. Ne treba izlaziti na otvoreno, treba zatvarati prozore i vrata, ne slati djecu u školu", rekao nam je Plavšić.

Ipak u najvećoj su opasnosti vatrogasci i policajci koji su na samom požarištu pri čemu su vatrogasci bolje opremljeni. Pitali smo i na koje eventualne simptome građani trebaju obratiti pozornost i kada se javiti liječniku. "Da sam na mjestu policajca i vatrogasaca obavezno bih se javio liječniku. Ali i građani se trebaju javiti ako imaju problema s disanjem. Mogu se javiti kašalj, otežano disanje, može čak i nesanica", rekao je toksikolog.

Još se ne zna što je točno gorjelo u pogonu koji se primarno bavi recikliranjem PET ambalaže koja se vraća kroz sustav povratne naknade. Oni su ujedno i naši najveći oporabitelji na kojem, doslovno, počiva sustav povrata ambalaže. Doznajemo da je sam pogon obranjen, gori otpad kraj pogona što znači da sustav otkupa PET boca ne bi trebao biti ugrožen.

No isto tako, to nije bila jedina plastika u pogonu. Neslužbeno doznajemo da je Drava International imala dozvole i za druge (pa i problematične vrste) plastika od koje su pokušavali dobiti novi proizvod plastičnih ploča, za to su dobili i dozvole te kupili i strojeve.

Po tome ispada je u pogonu bilo i kolokvijalno rečeno "problematične" plastike no tek se treba vidjeti je li i koliko toga gorjelo.

POGLEDAJTE VIDEO Ozlijeđena 3 vatrogasca, jedan teže: 'Opasnost je velika. Vlasnika 20 godina upozoravamo!'