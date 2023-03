Nezadovoljni što je ministru obrane Banožiću omogućeno da danas govori u Bogdanovcima u sklopu obilježavanja Dana hrvatskih branitelja grada Vukovara, iz Grada su poslali priopćenje u kojemu tvrde da je iz kabineta ministra s tim u vezi "vršen pritisak" na Općinu Bogdanovce.

"Doživjeli smo to da je netom pred sam događaj iz kabineta ministra obrane Republike Hrvatske Maria Banožića vršen pritisak na načelnika Općine Bogdanovci te su, isključivši Grad Vukovar, u program obilježavanja u Bogdanovcima uvrštena obraćanja za koja Grad Vukovar smatra da im nije mjesto ni vrijeme", navode u poslijepodnevnom priopćenju iz Grada Vukovara.

Tvrde da su inzistiranja uslijedila nakon što je potvrđeno kako predsjednik Republike Hrvatske neće biti na događaju.

"Nevjerojatno je da živimo u istom vremenu, ali dijelimo sasvim suprotne vrijednosti s ljudima koji vode ovu državu i koji su radi osobne promocije u stanju gurnuti u stranu zajedništvo i one koji bi trebali biti u prvom planu, a to su hrvatski branitelji, kako oni kojih više nema, tako i oni živući. Još nevjerojatnijim smatramo činjenicu kako su, slijedom pritiska ministra Banožića i njegove namjere za privatizacijom događaja, Grad Vukovar kao domaćin i njegovi predstavnici u potpunosti anulirani te nisu bili predviđeni u obraćanjima", navodi se u priopćenju.

"Nisu vršeni pritisci. Kao načelnik općine konstantno svake godine organiziramo obilježavanje i zovem od državne vlasti pa do braniteljskih udruga. Svake godine uvijek isto i lijepo organizirano, ljudi nisu zaboravili da se taj događaj dogodio u Bogdanovcima, ali konstantno su polemike, politički prijepori oko toga, ne vidim razlog da se to događa posebno za te dane kada bi mi trebali biti ponosni na taj dan. Prema meni nikad nije ništa vršeno, ne vidim razloga da to netko piše", kazao je za Danas.hr načelnik Općine Bogdanovci Marko Barun.

U Bogdanovcima i Vukovaru u petak je obilježen Dan hrvatskih branitelja grada Vukovara polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća podno spomenika hrvatskim braniteljima u središtu Bogdanovaca i na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata na kojem su bile predviđene izjave na novinare.

Svečanost je održana najprije u Bogdanovcima, gdje je na vlasti HDZ-ov načelnik Marko Barun, a zatim i u Vukovaru, gradu čiji je gradonačelnik Ivan Penava (Domovinski pokret).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dan hrvatskih branitelja grada Vukovara obilježava se 10. ožujka, na dan kada je 1991. organizirano prvo postrojavanje nenaoružanih odreda u Bogdanovcima za bivšu općinu Vukovar.