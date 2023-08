Studentski su domovi objavili sretnike koji su dobili svoju sobu. Ostali koji studiraju u Zagrebu moraju u potragu.

Student Karlo Novosel ove je godine ostvario pravo na smještaj u studentskom domu, pa ima brigu manje.

"Bio sam nervozan, ali kad sam vidio rezultate osjetio sam olakšanje jer neću morati tražiti stanove. Dom plaćam 50 eura, a da sam morao u stan, da sam s cimerom to bi bilo oko 300 eura svaki, tako da ovo je puno isplativije nego stan."

Nakon prvih rezultata, samo u Zagrebu više od tri tisuće studenata ostalo je bez mjesta u domu.

Krevet više traži se i u drugim gradovima. Broj prijava studenata raste i u Osijeku, Rijeci i Splitu. Onih koji žele u dom puno je više nego dostupnih kapaciteta.

"Rekordan broj prijava smo primili ove godine, 500 više nego prošlih godina. Dvije tisuće 568 studenata je zatražilo smještaj u domu, a mi imamo mjesta za njih tisuću 173. Dakle tisuću i 400 studenata neće moći biti upisano", objašnjava Matej Sunara iz Studentskog centra Split.

Cijena smještaja u studentskim domovima razlikuju se od grada do grada i ovisno o kategorijama. U Zagrebu se kreću između 27 i 80 eura na mjesec. U Rijeci od 51 do 73 eura. U Osijeku studenti moraju izdvojiti između 70 i 130 eura, a u Splitu od 65 do 118 eura.

To je i nekoliko puta jeftinije od najma stana što mnogim studentima ostaje kao jedina opcija.

"Ako bi netko želio živjeti sam bez cimera, garsonijeru će morati platiti između 350 i 450 eura. Obično gledaju da su s cimerom, ili bratom i sestrom, onda se ta stanarina dvosobnog stana dijeli, ali opet je od 450 do 600, čak i 700 eura", komentira agentica za nekretnine, Klara Kregar.

To su iznosi koje studentski budžet ne može podnijeti.

"Ja sam u studentskom domu tek prvu godinu i puno znači jer stanovi su puno skupi, a ovdje je i menza što je puno jeftinije nego kuhati", priča studentica Petra Horak.

"Definitivno bih izdvojio kao glavnu prednost cijenu smještaja u odnosu na stanove, a druga stvar - ništa ne može zamijeniti duh koji vlada domom kad je pun mladih ljudi", ističe student Franko Vein.

Dugoročne rješenje je izgradnja novih domova, a do tada studenti se snalaze kako znaju.

"Mogu potražiti smještaj i u učeničkom domu. Učenički domovi ukoliko ne napune svoja mjesta učenicima primaju i studente i to je isto subvencionirano od strane ministarstva. Drugo rješenje je subvencija za studente podstanare", kaže pomoćnik ravnatelja Studentskog centra u Zagrebu, Vlado Levak.

Subvencija za studente podstanare ove godine je povećana i iznosi 60 eura na mjesec. Neće je dobiti svi, već njih dvije i pol tisuće.

POGLEDAJTE VIDEO: Umire li radio i zašto od jeseni više nema studija radijskog novinarstva?