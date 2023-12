U Zagrebu plaće u godinu dana porasle u svim branšama. Samo u jednom zanimanju pale, a trebamo ih svaki dan

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća u Gradu Zagrebu u tvrtkama rujnu je bila 1322 eura što je za jedan posto manje u odnosu na mjesec ranije. Ali ako se usporedi s rujnom prošle godine, onda je prosječna plaća porasla za gotovo 13 posto.

Ako se pogleda po djelatnostima, najviše prosječne plaće u tvrtkama imali su oni koji rade na poslovima vađenja nafte i prirodnog plina te je iznosila 2157 eura. Najniže su, pak, plaće bile proizvodnji kože i srodnih proizvoda - svega 722 eura.

Ako se gledaju bruto plaće, prosjek u rujnu bio je 1879 eura, a to je pad za 1,3 posto u odnosu na mjesec ranije, ali i porast od 16 posto u odnosu na isti mjesec lani. Ako se gleda u kojim djelatnostima je bio najveći porast bruto plaća u posljednjih godinu dana onda je to u proizvodnji motornih vozila, prikolica i poluprikolica i to za 41,8 posto.

U istom je razdoblju bruto plaća jedino pala u poslovima pošte i kurirske službe i to za 14,3 posto. No zanimljiv i podatak o medijalnoj plaći, a to je iznos u odnosu na koji je 50 posto zaposlenih imalo manju plaću, dok je preostalih 50 posto zaposlenih imalo veću neto plaću, onda je ta plaća bila 1128 eura neto ili 1558 eura bruto.

