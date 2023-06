Bez tople vode ostali su zbog revitalizacije kvartovi Utrine, Travno, Jakuševac, Dugave i Sloboština, no sada je dio ostao i bez pitke vode.

Kako javlja Holding, zbog puknuća cjevovoda bez vode je dio potrošača u Travnom i Zapruđu.

Opskrba je osigurana autocestirnom, a očekuje se da će pitka voda doći do 15 sati, u Ulici dr. Ante Šercera, do 12 sati i u Savskoj 137/1 i 137/2, do 12 sati.

Molimo građane navedenog područja za razumijevanje i strpljenje, govore iz Holdinga.