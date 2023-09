U Zagrebu sutra besplatan prijevoz tramvajima i autobusima

U Zagrebu je sutra, 22. rujna besplatan prijevoz tramvajima i autobusima na području cijelog Zagreba.

Cilj je potaknuti građane da što više koriste javni prijevoz, a akcija se odvija povodom završetka Europskog tjedna mobilnosti i obilježavanja Europskog dana bez automobila.

Osim toga, valja imati na umu da će središte grada biti zatvoreno za motorni promet od 8 do 20 sati i to: Gornji grad - zabrana pristupa Mesničkom sjeverno od Streljačke ulice, uključujući i pristup s Ilirskog trga. Zatim Unutar područja omeđenog ulicama: Ulica Tome Mikloušića, Zvonarnička, Ribnjak, Palmotićeva do Ulica Ruđera Boškovića, Ulica Ruđera Boškovića preko Hebrangove do Gundulićeve, Gundulićevom do Ilice, Ilicom do Mesničke i Mesnička do Streljačke te Martićevom ulicom zapadno od Smičiklasove.

U 18 sati kreće i Zagrebačka žbica - tradicionalna vožnja biciklima zagrebačkim ulicama s ciljem promicanja tolerancije i prometne kulture među svim sudionicima u prometu. Start je kod Glazbenog paviljona na Zrinjevcu gdje je predviđeno okupljanje od 16 sati.

