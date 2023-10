Osnivač i urednik Nacionala Ivo Pukanić ubijen je u atentatu prije 15 godina kada je na parkingu pokraj tadašnjeg sjedišta Nacionala eksplodirala bomba. S njim je u smrt otišao i njegov suradnik, direktor marketinga Nacionala Niko Franjić.

Likvidacija je bila pomno isplanirana, a ubojice su zajedno osuđene na 163 godine zatvora. No, naručitelji ovog zločina i danas nisu poznati.

‘Dosje Jarak’, dokumentarni serijal o zločinima koje Hrvatska pamti slaže kockice ove priče, a prekaljeni reporter Andrija Jarak sa svojim timom rasvjetljuje događaje koji su prethodili, ali i uslijedili nakon ove nezapamćene tragedije.

Prvi dio priče o ubojstvima Ive Pukanića i Nike Franjića gledatelji RTL-a mogu pogledati u četvrtak, 2. studenog od 22.30 sati. Dan ranije, gledatelji mogu ‘Dosje Jarak’ pogledati ekskluzivno na platformi Voyo.

"Odlučili smo tim slučajem otvoriti 'Dosje Jarak' jer je značajna obljetnica u pitanju ove godine. I jer je kolega bio poznati novinar i utjecajni izdavač koji je ubijen u brutalnom terorističkom napadu u srcu metropole. Taj slučaj zaslužuje posebnu pozornost", poručuje Jarak.

Uz Jarka koji je ujedno i voditelj, autorski ga potpisuje Dario Todorović kao scenarist i redatelj.

Osim njih, na 'Dosjeu Jarak' kao istraživačka novinarka radi Marijana Čikić, Lutvo Mekić direktor je fotografije, a Rudolf Sačer majstor tona. Petar Janjić je snimatelj, a Ivan Bajt je grafički dizajner. U jedinstvenu cjelinu, 'Dosje Jarak' složila je montažerka Ivana Rogić.

Dokumentarni serijal true crime žanra donosi dosad neotkrivene detalje i ekskluzivna svjedočanstva o slučaju, a o svom pokojnom ocu prvi puta govori Sara Pukanić. Istraga ubojstva koja je šokirala Hrvatsku istražitelje je odvela u smjeru takozvane duhanske mafije za koju se sumnja da se željela osvetiti Pukaniću zbog serije tekstova u Nacionalu.

Ključnu ulogu odigrao je zloglasni kriminalac i plaćeni ubojica Robert Matanić. Prema presudi, on je prihvatio ponudu Slobodana Đurovića da za milijun i pol eura okupi osobe koje ću mu pomoći organizirati i izvršiti ubojstvo. Tako je okupio svog bratića Luku Matanića, zatim Amira Mafalanija, Bojana Gudurića i Željka Milovanovića s kojima se znao otprije.

Na početku je tvrdio da mu je Slobodan Đurović ponudio posao organizacije Pukanićeva ubojstva nakon što je to od njega tražio Sreten Jocić, poznatiji kao Joca Amsterdam. A da je ubojstvo od Joce Amsterdama, naručio Stanko Cane Subotić.

Do ubojstva Pukanića teretilo ga se da je kao član bugarske skupine ubio nekoliko bugarskih kriminalaca. Tijekom istrage pokušao je dobiti status zaštićenog svjedoka pa priznao tko je za što bio odgovoran. Kad nije dobio zaštićeni status pokušao je pobiti sve dokaze prikupljene istragom što mu nije uspjelo pa je osuđen na 35 godina zatvora.

Služi kaznu u Lepoglavi gdje ga je 2015. u dvorištu ubojica Dario Šišaković udario metalnim utegom u glavu nakon čega je Matanić završio s trajnim ozljedama mozga. Sada može razumjeti tek jednostavna pitanja i na njih odgovara. Pokušaj ubojstva policija je tada smatrala pokušajem da ga se ušutka jer je od svih osuđenih jedini mogao imati informacije tko su krajnji naručitelji.

Željko Milovanović u krim miljeu poznat kao “Gavro”, “Severni vetar” i “Letač” za ubojstvo spomenutog dvojca osuđen je na maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora, a u cijeloj priči imao je ulogu egzekutora. Tog 23. listopada 2008. godine je nabavio, dovezao i aktivirao bombu na motociklu kojeg je parkirao pokraj Pukanićeva automobila.

Riječ je o ozbiljnom kriminalcu koji je dobar dio života proveo ili u zatvoru ili bježeći od policije. Policiji se pojavio na radaru još kao tinejdžer, a kasnije je bio član brojnih balkanskih bandi, za vrijeme rata i Legijinih Crvenih beretki.

Nakon što je uhićen u Beogradu policija je kod njega pronašla arsenal oružja, lažne dokumente i konop spušten kroz prozor stana što je bio njegov zaštitni znak. U svakom stanu u kojem je živio tako si je osigurao prostor za bijeg u slučaju da upadne policija. Kaznu trenutno služi u Požarevcu.

Osuđena skupina ništa nije htjela prepustiti slučaju pa je Bojan Gudurić na sebe preuzeo ulogu rezervnog egzekutora. Bio je zadužen da Pukanića ubije snajperom s prozora zgrade u Palmotićevoj ako bomba u motoru zakaže. Najduže je bježao policiji, na kraju se sam predao u Banja Luci te je osuđen na 33 godine zatvora. Tražio je izručenje Hrvatskoj iako je državljanin Srbije jer su ga vlasti u Beogradu tražile zbog serije pljački i razbojstava.

Slobodan Đurović kum je Joce Amsterdama. Smatra se poduzetnikom, a na sudu je pokušavao dokazati da je do ušteđevine od oko 10 milijuna eura došao poštenim radom. No, nije uspio pobiti da je bio glavni posrednik koji je po nečijem nalogu financirao Pukanićevo ubojstvo. Sud je u njegovu slučaju imao najtanje dokaze i pretragom telefona nisu ga uspjeli povezati da se s Matanićevom skupinom nalazio u Zagrebu ili ih kontaktirao. Ali nakon Pukanićeva ubojstva se sastao s Matanićima gdje je na kraju uhićen. Do tada je pred zakonom bio “čist kao suza”, ali iskazi Roberta Matanića i zaštićenog svjedoka bili su dovoljni da završi s kaznom od 23 godine zatvora koju služi u Remetincu.

Luka Matanić i Amir Mafalani obojica su dobili po 16 godina zatvora. Ovaj je dvojac bio zadužen za praćenje Pukanića.

Mafalani je, inače, sitan kriminalac i kaznu služi u Lepoglavi. Majka mu je ondje prošvercala mobitel, steroide pornografiju i spotove srpske pjevačice Cece Ražnatović zbog čega je u međuvremenu zaradio još jednu USKOK-ovu optužnicu.

Luka Matanić je bratić Roberta Matanića, a policiji je otprije poznat zbog kaznenog djela krivotvorenja. Odslužio je dvije trećine kazne, ali sud mi nije uvažio zahtjev za uvjetnim otpustom.

Da nije bilo Pukanića, ime Stanka Subotića Caneta vjerojatno nikad ne bi završilo u medijima. U njega se upiralo prstom kao u glavnog naručitelja njegova ubojstva. Rođen je u Srbiji, a jedno vrijeme je živio u Francuskoj. Kad je Jugoslavija bila na klimavim nogama, vratio se te postao uspješan poduzetnik. Tu kreće njegov strelovit uspjeh te je od dječaka koji je, prema navodima srpskih medija, u djetinjstvu s ocem radio u njegovog stolarskoj radionici, došao do čovjeka koji vladi Crne Gore kupuje avione. Penjući se po toj ruti uspjeha, Cane je došao i do Hrvatske putovnice, iako nitko to kasnije nije mogao objasniti jer ovdje nije rođen, živio ni radio, barem ne legalno.

Nacional ga je počeo nazivati kraljem duhanske mafije. U seriji tekstova prozivali su ga kao glavnog švercera cigareta na Balkanu te su tvrdili da na tome zgrće milijune i to zahvaljujući kumu i prijatelju Mili Đukanoviću koji se desetljećima izmjenjuje na poziciji premijera, ministra i predsjednika Crne Gore. Srbija je protiv njega podignula optužnicu zbog istih tvrdnji, ali je oslobođen krivnje. Istraživala ga je i talijanska uprava za borbu protiv mafije koja je i Pukanića zvala da svjedoči tome što je pisao Nacional, ali nikad nije odgovarao za šverc duhanom.

Joca Amsterdam glasi za jednog od najvećih srpskih, ali i balkanskih mafijaških bossova. Trenutačno služi kaznu u najčuvanijem srpskom zatvoru u Požarevcu i to ne zbog organiziranja Pukanićeva ubojstva, već radi poticanja na ubojstvo Gorana Marjanovića zvanog “Goksi Bombaš”, a uskoro bi trebao izaći na slobodu.

Sudionici skupine koja je ubila Pukanića njega su spominjali kao glavnog posrednika, ali sud ga nije osudio zbog manjka dokaza. Njegovo se ime, pritom, naveliko spominjalo u medijima gdje ga se povezivalo s desetak ubojstava u Bugarskoj i još toliko u Nizozemskoj i Srbiji.

Rođak Roberta Matanića, Tomislav Marjanović, je bio dio spomenute kriminalne skupine sve do nekoliko dana prije atentata na Pukanića. Barem je on tako tvrdio u iskazu koji je udario temelje za presude ostalim počiniteljima. Zanimljivo je da je policija do njega došla posve slučajno i to nakon što su ga uhitili za drugo kazneno djelo. Sam se odao jer je mislio da su ga priveli zbog Pukanića. Ponuđen mu je status zaštićenog svjedoka ako ispriča sve što zna. Otkrio je hijerarhiju i spomenuo ključna imena te brojeve telefona sudionika koje su vještaci kasnije povezali s više spornih lokacija vezanih uz pripremu Pukanićeva ubojstva. Njegove tvrdnje su se kasnije poklopile s rezultatima istrage kao i priznanjima dijela okrivljenih.

Pitanjem tko je i zašto naručio ubojstvo Ive Pukanića i hoda li ta osoba i dalje među nama bave se prve dvije epizode dokumentarnoj serijala ‘Dosje Jarak’ koji će s prikazivanjem na RTL-u krenuti u četvrtak, 2. studenog od 22.30 sati. Dan ranije, gledatelji 'Dosje Jarak' mogu pogledati ekskluzivno na platformi Voyo!

POGLEDAJTE VIDEO: Otkrio detalje o prvoj epizodi: 'Kći Sara i obitelj Pukanića vjeruju da je naručitelj ubojstva među nama, u Zagrebu