Nakon što je profesor srednje škole završio u zatvoru zbog incidenta u srednjoj školi u Strojarskoj u Zagrebu sve više profesora dijela svoja iskustva s agresivnim učenicima. Situacija u kojoj im je kolega zatvoren nakon što se hrvao u učionici s učenikom izazvala je lavinu reakcija i podrške profesoru. I ne samo od prosvjetnih radnika.

No upravo mu kolege stali su u njegovu obranu dijeleći svoje priče uz hashtag #ijasamfranjo,. Podsjetimo to je hashtag kojim profesori i učitelji diljem zemlje na društvenim mrežama iskazuju međusobnu solidarnost još od incidenta iz 2018. gdje su profesora Franju Dragičevića učenici gađali kredom, nakon čega je on nasrnuo na njih.

Naime, nasilje se, slažu se svi, u ni u kojem slučaju ne podržava i najstrože se osuđuje, no u ovoj priči nije sve tako crno-bijelo. Od prijetnji fizičkim nasiljem, do bušenja guma nakon loše ocjene, prosvjetni radnici na svojoj koži svakodnevno osjećaju okrutnost, bezobrazluk i potpuno nepoštovanje od mlađih generacija.

"Učenik mi je na produžnoj nastavi rekao da će me udariti šakom jer mu idem na živce", glasi jedna od ispovijesti.

"Na kraju sata učenik mi je rekao kako živa neću izaći iz škole. Majka učenika je rekla da se on samo malo šalio", rekla je jedna of profesorica.

Problem, kako kažu, nije samo u djeci već i u roditeljima koji ne mogu prihvatiti lošu ocjenu svog djeteta ili ne priznaju njihovo loše ponašanje.

"Jedan roditelj ušao je u zbornicu i naganjao me oko stola s nožem dok je drugi učitelj zvao policiju" navodi jedan učitelj.

Jedan učenik u zbornicu je bacio bombu koja je ozlijedila devet profesora. Njegova kazna? Godinu i pol u popravnom domu, ali redovno pohađanje druge škole.

Mnoge profesorice i učiteljice susreću se sa prijetećim dobacivanjima, te se osjećaju bespomoćno, a neumjesni komentari su i nadležnima u zbornici smiješni.

"Učenik je komentirao da ga zanima jesam li i dolje crvene boje. Ravnatelju je to bilo smiješno", napisala je jedna profesorica.

Prijetnje nisu bezazlene, a neke od njih su i prijetnje smrću. Jedna je nastavnica napisala da joj je učenik rekao kako će je dočekati njegov prijatelj koji je već propucao dvoje ljudi, ako ga zapiše da je otišao sa sata.

Profesor je i nakratko bio u pritvoru te će mu biti uručen otkaz, što je i potvrdila ravnateljica škole. Pušten je iz pritvora, što je potvrdio i njegov odvjetnik, a za sada nema informacija hoće li i učenici snositi posljedice.

Ministar obrazovanja Radovan Fuchs komentirao je situaciju upozorivši kako nasilju nije mjesto u školi. Kada je upitan da usporedi ovaj slučaj s onim ministra Banožića, koji je nedavno skrivio automobilsku nesreću u kojoj je jedna osoba izgubila život, rekao je da to nije isto. Mario Banožić je smijenjen, ali u zatvoru nije proveo ni dana, dok je profesor koji se pohrvao s učenikom odmah završio u pritvoru.

