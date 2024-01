Učiteljica iz Sinja oduševila transformacijom u Životu na vagi: 'Šetala sam 30-40 kilometara dnevno'

Nina Bandić u show je ušla sa 136,2 kilograma, a u finalnom vaganju imala je 73,9 što znači da je izgubila 62,3 kilograma

Marijani Batinić otkrila je kako su izgledale njezine pripreme za finalnu emisiju. "Bilo je dosta, iskreno naporno. Imala sam stvarno odličnog trenera kojeg pozdravljam puno, ali nekako najviše sam zapravo zavoljela duge šetnje tako da sam dnevno šetala 30 do 40 kilometara", rekla je Nina.

"Nekako tu bih baš oslobodila svoje misli, razmišljala bih. Često je sestra išla sa mnom u šetnju i prijateljica i zapravo obitelj mi je bila baš velika podrška. Iz njih sam nekako crpila svu tu energiju i snagu za sve to. I koliko god to bilo teško, sada kada pogledam sebe, stvarno se to isplatilo", ispričala je Nina.

"Borba s kilogramima je jako teška i najteže je nekako krenuti, ali mi smo svi primjer da se to zaista može. To sigurno možete i vi", poručila je.

