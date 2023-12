Uhićena šefica Razvojne agencije, županica: 'Nisu ispunjeni zakonski uvjeti za njeno razrješenje'

Karlovačka županica Martina Furdek Hajdin izjavila je u četvrtak kako nisu ispunjeni zakonski uvjeti za razrješenje uhićene ravnateljice Razvojne agencije Karlovačke županije Sandre Cindrić te da je prihvatila ostavke svih članova Upravnog vijeća te ustanove. U Karlovcu je u srijedu u akciji Uskoka i Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske uhićena ravnateljica Razvojne agencije Karlovačke županije Sandra Cindrić, koju se s još dvije osobe uhićene na području Zagreba sumnjiči za kaznena djela protiv službene dužnosti.

Cindrić je osumnjičena da je za ljetovanje i druge oblike mita pomagala jednom poduzetniku kako bi tvrtke povezane s njime izbjegle ovrhe, odnosno za malverzacije u razdoblju od 2015. do ožujka 2023. "Zgrožena sam činjenicama s kojima smo upoznati, a o slučaju znam samo ono što je objavljeno u medijima. Sam čin na kojega se sumnja je nešto s čime sam se prvi puta u životu suočila, to je trenutak kada mislite da se to događa samo nekome drugome", rekla je Furdek Hajdin.

Karlovačka županija izvijestila je u srijedu da je županicu o uhićenju izvijestila predsjednica Upravnog vijeća Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije Nataša - Rahela Borovček. Ostali članovi tog tijela su Željko Mažuran, Marina Škarjak, Bruno Bajac i Sonja Šantić, kao predstavnica radnika, a svi članovi su podnijeli ostavke. Furdek Hajdin kaže da su njihove ostavke moralnog karaktera jer nitko od njih nije mogao znati "situacije" s prethodnog radnog mjesta uhićene ravnateljice prilikom izbora.

Tvrdi da je Cindrić imala dobre reference pa ne misli da su članovi Upravnog vijeća pogriješili prilikom njezina odabira. Cindrić je na dužnost ravnateljice Razvojne agencije stupila 1. rujna, a do tada je radila u Financijskoj agenciji na poslovima ovrhe. Njezino imenovanje bilo je popraćeno optužbama dotadašnjeg ravnatelja Vilka Klasana da je natječaj namješten. Karlovačka županica kaže da je odmah po primitku vijesti o uhićenju razmatrala mogućnosti kako razriješiti Cindrić jer "osoba opterećena takvim sumnjama ne može raditi kvalitetno tako odgovoran posao", ali pokazalo se da za to nisu ispunjeni zakonski uvjeti.

