U SMJERU DUBROVNIKA Uklonjen tehnički kvar u tunelu Mala Kapela. Stvorila se kolona duga 4 kilometra

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL/Ilustracija

Od ovog vikenda počinje ljetna zabrana prometa za teretna vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 7,5 t na pojedinim dionicama državnih cesta u Istri i priobalju. Do 10. rujna zabrane će biti subotom od 4 do 14 sati te nedjeljom od 12 do 23 sata.