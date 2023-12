Umirovljeni brigadir HV-a za RTL Danas o novim oklopnim vozilima: 'To je izuzetno moćno oružje'

Marinko Žuža, umirovljeni brigadir Hrvatske vojske, razgovarao je sa reporterom RTL-a, Mariom Juričem o pridonosu novih oklopnih vozila Hrvatskoj.

Možete li nam opisati što je to Hrvatska dobila?

"Pa dobila jedno oklopno vozilo pješaštva s gusjenicama, koje je u uporabu američke vojske ušlo 1981, a bude izuzetno mobilno u formaciji s njihovim tenkom M1 Abrams.

Koje su njihove karakteristike?

"Njega sačinjavaju 3 člana posade, zapovjednik vozila, vozač i ciljač na topu. Njegovo primarno naoružanje jest top od 25 milimetara. Ima dva spremnika po 300 granata, dok u pričuvi ima 600, što znači sveukupno 900 komada".

To je jako moćno oružje?

"Da, izuzetno moćno oružje. Međutim, on je još naoružan s TOW protutenkovskim projektilima, i to sa sedam komada".

Oni idu sada u Đuro Đaković, samo će se nadograditi, uljepšati, idu na remont. Što će to značiti za hrvatske obrambene snage?

"Za hrvatske obrambene snage one će u svakom slučaju značiti vrlo mnogo. Što se tiče razine sposobnosti manevra, on je izuzetno sada povećan i u kombinaciji s ostalim borbenim vozilima kao što su Patria, kao što su naši tenkovi M-84. Da dalje ne nabrajam, imamo i pokretljivo topništvo, tako da u toj kombinaciji izuzetno imamo veliku sposobnost manevra sa samom tom sposobnošću. Dobili smo i veću borbenu moć u samom ovom dijelu, što sam u početku bio rekao s čime je on naoružan. Jednostavno se vidi da on ima izraženu borbenu moć. Ima veliku razinu sposobnosti protuoklopne borbe, što u našim uvjetima izuzetno puno znači. Ne smijemo zaboraviti ni zaštitu posade koja je na izrazito velikoj razini jer to omogućava oklop samog oklopnog vozila pješaštva".

Što mislite što će Đuro Đaković morati napraviti s ovim prijedlozima? Što mora nadograditi?

"Najprije, sva vozila trebaju doći u operativnu sposobnost tako da mogu biti razmještena u postrojbama Hrvatske vojske. Druga stvar koju u biti treba napraviti, to će najvjerojatnije biti kompatibilan sustav veze, njegova umreženost, a i zaštita toga sustava".