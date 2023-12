Putovanje vlakom od Zagreba do Splita traje čak sedam sati. Za četiri godine trebalo bi se putovati kraće, barem ako je vjerovati obećanjima. Modernizacija hrvatskih željeznica kreće tek od 2027. Do tada bi trebali nabaviti 6 novih elektro dizelskih vlakova, a putovanje između Zagreba i Splita skratit će se na četiri i pol sata. No već u Novoj godini umirovljenicima i osobama starijima od 65 omogućit će se besplatna vožnja vlakovima u cijeloj državi.

Hrvatske željeznice obećavaju "ulazak u 21. stoljeće". Slijede godine ulaganja u nove vlakove, ali i infrastrukturu. Putnici bi se u doglednoj budućnosti trebali voziti samo četiri i pol sata između Zagreba i Splita. Putovanja na toj relaciji znala su trajati i do devet sati na što su se potužili putnici. "OK je putovati, ali put traje dugo uz stanke. Vlak dosta često kasni. Kada putujem obično kasni pola sata, ali zna i puno više", rekla je Klara Kosor iz Splita. Mislav iz Sinja bio je nešto zadovoljniji. "Zadnji put sam putovao oko šest, šest i pol sati. Dugo je, ali opet ima to svojih čari", rekao je.

Od 2027. stižu novi vlakovi, više linija i brža vožnja uz zajam europske investicijske banke od 180 milijuna eura. "Novi vlakovi u planu su 2026. Tada će doći dio vlakova, a puna flota stići će 2027. Usudim se reći da će od data krenuti i novi vozni red. Cilj su nam najmanje 4 polaska iz Zagreba i 4 polaska iz Splita", izjavio je Željko Ukić, predsjednik Uprave HŽ Putničkog prijevoza. Istovremeno će se raditi i na obnovi infrastrukture. Fokus je prije svega na pruzi, a u planu je ulaganje od 100 milijuna eura. "Nastojat ćemo obnoviti kompletnu infrastrukturu, zgrade, prijelaze i zavoje kako bi se mogla postići maksimalna brzina vlakova od 160 kilometara na sat", dodao je Ukić.

Već od Nove godine umirovljenici i osobe starije od 65 godina moći se vlakom voziti besplatno. Oni iz Splitsko-dalmatinske županije neće imati ni trošak izrade iskaznice."Mi ćemo sufinancirati izradu iskaznice. Nećemo mučiti umirovljenike da nose potvrde, nego će ih raditi na šalterima HŽ-a", rekao je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. Godišnje se između Zagreba i Splita preveze oko 140 tisuća putnika, a očekuje se da će uz umirovljenike broj biti veći. Božidar Vrdoljak iz Splita o besplatnom prijevozu ima riječi hvale. "Ako je to tako, onda je hvale vrijedno. Ako to bude koristit ću to", zaključio je. Jure iz Splita nema slične planove. "Vlak ne koristim nikad pa neću ni sad. Idem busom", rekao je.

Tko će voziti besplatno može od početka godine, ali za vožnju dugu 429 kilometara koja će trajati 4 i pol sata ipak će trebati pričekati koju godinu…