Umjesto zatvora, čak 46 pedofila dobilo rad za opće dobro: 'Hrvatsko pravosuđe pedofiliju ne shvaća ozbiljno'

Dvojici 21-godišnjaka splitski je sud nedavno odredio kazne zbog silovanja 14-godišnjakinje. Budući da su u trenutku silovanja imali 19 godina, sudilo im se kao maloljetnicima te su im kazne znatno smanjene. Jedan je osuđen na godinu i pol maloljetničkog zatvora dok je njegov vršnjak dobio uvjetnu kaznu.

No, osim ovakvih malih kazni za zločin silovanja, mnogi su kažnjavani samo radom za opće dobro ili pak novčanom kaznom, piše index.hr.

Sve je češća situacija da pedofili umjesto zatvora, završe s kaznom za opće dobro. Jedan od takvih primjera je 69-godišnji Bjelovarčanin koji je osuđen na godinu dana zatvora zbog bludničenja za opće dobro nad dvjema desetogodišnjim djevojčicama, ali mu je zatvorska kazna smanjena radom za opće dobro.

Naime, rad za opće dobro sud izriče kao zamjenu za izrečenu kaznu zatvora u trajanju do jedne godine ili zamjenu za novčanu kaznu, a može ga se izreći u maksimalnom trajanju do 730 sati rada, koje je dužan izvršiti u roku od mjesec dana do dvije godine.

Iz Ureda pravobraniteljice za djecu često naglašavaju da se u slučajevima u kojima počinitelj seksualno zlostavlja dijete dobije preblagu kaznu šalju krive poruke djetetu koje je pretrpjelo takvo zlostavljanje, ali i drugoj djeci, da ih odrasli ne mogu ili ne žele zaštititi.

"U skladu s Ustavom i međunarodnim konvencijama država je obvezna osigurati okruženje u kojem će djeca biti zaštićena i neće strahovati od napada seksualnih predatora. Otkrivanje seksualnog nasilja nad djetetom, njegovo procesuiranje te, u konačnici, kažnjavanje trebalo bi biti važna poruka djetetu da je počinitelj kažnjen zbog zla koje mu je nanio. S druge strane, to ujedno treba biti poruka počinitelju i drugima da se zlo prema djetetu neće tolerirati", poručili su iz ureda i dodali kako ozbiljan problem vide u duljini sudskog postupka.

Upozoravaju kako suce treba educirati o dugoročnim posljedicama na dijete koje je proživjelo ovakvo nasilje koje se pogoršavaju ako se suđenje oduži ili pak izrečene odluke suda nisu dovoljno stroge.

Iz Ureda pravobraniteljice za djecu objasnili su kako su prema podacima Uprave za zatvorski sustav i MPU-a tijekom 2022. godine zatvorske kazne za silovanje i seksualno uznemiravanje zamijenjene radom za opće dobro u čak 46 slučajeva.

Ističu da ih posebno zabrinjava te da ozbiljnim propustom smatraju to što seksualni predatori nakon izdržane zatvorske kazne nisu pod nadzorom nadležnih tijela.

"Nažalost, sigurnosne mjere koje trebaju zaštiti dijete žrtvu ili spriječiti počinjenje novog kaznenog djela, ne izriču se ili se izriču rijetko. Prema podacima MPU-a, u Kaznenu je evidenciju tijekom 2022. upisano 116 novih počinitelja seksualnog nasilja nad djetetom, izrečena je samo jedna sigurnosna mjera zabrane obavljanja djelatnosti koja uključuju kontakt s djecom, a niti jedna sigurnosna mjera zaštitnog nadzora po punom izvršenju kazne zatvora", poručili su Indexu iz Ureda pravobraniteljice za djecu.

Iz udruge za zaštitu žrtava pedofilije pak poručuju kako hrvatsko pravosuđe pedofiliju uopće ne doživljava ozbiljno te da već godinama rade na donošenju antipedofilskog zakona.

