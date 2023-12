Unajmljena božićna drvca novi su hit i kod nas! Doznali smo gdje ih možete pronaći i koliko ćete platiti

Vrijeme odabira i kupnje božićnog drvca sve nam je bliže, a ako ove godine želite biti ekološki osvješteniji i razmišljate kako to postići postoji sjajno rješenje- možete iznajmiti božićno drvce! Ova praksa vani je popularna već godinama, a polako stiže i k nama. Nekoliko tvrtki koje se bave proizvodnjom božićnih drvca u Hrvatskoj nude mogućnost njihovih iznajmljivanja. Božićna drvca možete iznajmiti na tri mjesta nadomak Zagreba, ali i u Puli. Tvrtke Rent a Plant, Borovi Crnković, Božićna drvca Pokupec i Herculanea Pula nude tu mogućnost, kontaktirali smo ih i doznali što vam je potrebno da unajmite drvce i kako to funkcionira.

RENT A PLANT

Rent a plant je mala obiteljska tvrtka koja se bavi hortikulturom. Imaju svoja polja gdje sade borove koje zime prodaju i iznajmljuju. Oni nude srebrne smreke u tegli.

"Sva drvca su visine između 180 cm i 200 cm. Trenutno u ponudi imamo još jedan termin za dostavu božićnih drvaca, a to je 15. prosinac. Termina je prethodno bilo i više, ali su se popunili. Odvoz drvca bit će nakon 6. siječnja, a termin se dogovara i javlja naknadno. Usluga je dostupna na području grada Zagreba i okolice, a cijena najma drveta je 100 eura. Narudžbe primamo putem maila i telefona te tu kupac odlučuje kakvo drvo želi, njegovu visinu, gustoću i širinu", rekli su nam iz tvrtke Rent a Plant.

Najam drvca moguć je isključivo uz njihovu dostavu i odvoz, a kupci prilikom preuzimanja stabla dobivaju upute kako se brinuti o njemu, kako ga zalijevati i slično. Ističu da ih većina to već jako dobro zna jer su njihovi dugogodišnji klijenti.

BOROVI CRNKOVIĆ

Ideja o najmu božićnih drvaca za ovu firmu krenula je iz potrebe restorana i kafića koji su u božićno vrijeme htjeli imati božićnu atmosferu u svom prostoru, ali nakon Božića nisu imali gdje s drvcima. Odlučili su se ponuditi im najam božićnih drvca s uslugom dovoza i odvoza po dogovoru.

"Većinom se radilo o poslovnim božićnim domjencima, manifestacijama i raznim eventima koji traju svega par sati ili dana tijekom prosinca, a s vremenom smo proširili priču i omogućili uslugu i pojedinačno za privatna kućanstva. Narudžbe počinjemo zaprimati već početkom listopada. Drvca se mogu rezervirati putem naše web stranice, a u ponudi za najam imamo isključivo drvce s korijenom u tegli. Kupac može birati visinu drveta koju želi, a nudimo drvca visine od 150 -200 cm. Za kratke najmove možemo osigurati i drvca veća od 200 cm, ali ona moraju biti isključivo sječena zbog prijevoza i rukovanja s njima. U tom slučaju drvce dolazi već postavljeno u stalku. Termini dostave unaprijed su definirani, ove godine drvce je moguće dobiti 1., 8., i 15. prosinca", rekao nam je vlasnik tvrtke Zvonimir Crnković.

U periodu između dostava po kućanstvima pripremaju drvca i vrše dostave poslovnim subjektima (kafićima, restoranima, uredima, trgovima i slično). Briga o drvcima nije zahtjevna, potrebno je držati ga na umjerenoj temperaturi i zaliti jednom do dva put tjedno. Drvca se prikupljaju od 7.-10. siječnja, ali ako se u međuvremenu predomislite i odlučite drvce zasaditi u vrt samo im morate javiti.

BOROVI POKUPEC

Obitelj Pokupec svoja drvca uzgaja na području Zaprešića i okolice na više od 30 hektara zemlje.

"Upiti za najam božićnih drvca dolazili su nam svakodnevno te smo svojim kupcima odlučili omogućiti i tu mogućnost. Svoje borove u teglama iznajmljujemo u Pojatnu na adresi Matije Gupca 58, ali također nudimo i mogućnost dostave i odvoza drvca ovisno o dogovoru s kupcem. Cijene se kreću od 20 do 60 eura za drvce, a ako je ono u dobrom stanju nakon Božića vraćaju ga na plantažu i ono nastavlja rasti ", pojasnio nam je gospodin Pokupec.

Ako se odlučite sami doći i izabrati svoje drvce u Pojatnu vas očekuje adventska kućica na kojoj možete uživati u kuhanom vinu i kolačima.

PULA HERCULANEA

Božićno drvce možete iznajmiti i u Istri u dvorištu tvrtke Pula Herculanea gdje vam se nudi veliki izbor drvca u posudi.

"Kupci će uz drvce dobiti i upute o održavanju Smreke (Picea abies) u zagrijanom prostoru. Cijene drvca kreću se između 30 - 40 eura ovisno o njihovoj visini. Po svoje drvce mogu doći od 4. do 22. prosinca, odnosno od ponedjeljka do petka u periodu od 14 - 17 sati. Nakon što blagdani prođu bit će organiziran povrat drvaca od 8. do 22. siječnja, također od ponedjeljka do petka od 14 do 17 sati. Kupci koji vrate drvce u dobrom stanju dobivaju povrat od 50 % uplaćenog iznosa", rekli su nam iz tvrtke Herculanea.

Priča je vrlo jednostavna, unajmljujete živo božićno drvce, dobivate uputstvo za održavanje, a kad ga vraćate ako je drvo u dobrom stanju dobivate dio iznosa natrag.

