Prognostičari Državnog hidrometeorološkog zavoda ponovno su upalili meteoalarm za cijelu Hrvatsku, i to za sutra.

Za četiri regije, i to zagrebačku, karlovačku, gospićku te riječku izdano je narančasto upozorenje, što označava da je vrijeme opasno.

Foto: DHMZ DHMZ

Što se tiče zagrebačke regije tu je meteoalarm upaljen zbog mjestimice obilne kiše te mogućih bujičnih i urbanih poplava. Kako su objavili očekuje se količina oborina od 40 do 80 mm. Isto tako upozorenje je upaljeno i zbog obilnih pljuskova s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. "Vjerojatnost grmljavine > 80 posto", objavili su.

U karlovačkoj regiji očekuje se oborine od 60 do 90 mm, te je vjerojatnost grmljavine > 60 posto. U gospićkoj se regiji očekuje oborina od 50 do 100 mm, a vjerojatnost grmljavine je > 60 posto. A u riječkoj se regiji očekuje količina oborina od 70 do 100 mm.

Žuti meteoalarm, što označava da je vrijeme potencijalno opasno, upaljen je za osječku, dubrovačku, kninsku te splitsku regiju i za zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarenić, sjevernu, srednju i južnu Dalmaciju.

