Saborski zastupnik Nikola Grmoja najavio je konferenciju za medije na kojoj će, tvrdi, iznijeti saznanja i informacije o aferi koja će uzdrmati političku scenu i javnost, a koja će obilježiti ovu godinu. Na svom Facebooku je objavio kako će "iznijeti saznanja i informacije o nizu teških kaznenih djela kojima je Plenkovićev povjerenik u Agrokoru Fabris Peruško oštetio Fortenovu u korist tajkuna Vujnovca i tako mu praktički omogućio preuzimanje kompanije".

"Ovo je mega-afera, očekujem da nakon što kolega Troskot i ja iznesemo informacije i dokumente, da u roku od nekoliko dana naša istražna tijela pokucaju na vrata Plenkovićevog povjerenika u Agrokoru Fabrisa Peruška koji je omogućio preuzimanje Fortenove tajkunu Vujnovcu i koji je oštetio Fortenovu za najmanje 66 milijuna eura. Imamo dokumentaciju koja to potvrđuje", poručio je Grmoja na konferenciji.

"Vraćamo se u vrijeme Todorića kad Agrokor kupuje Ciglane Zagreb. Todoriću i Agrokoru je potreban novac, a ne želi prodati svoje nekretnine i preko mađarskih partnera osniva nove tvrtke u Mađarskoj, a one osnivaju tvrtke u Hrvatskoj - Stela nekretnine i Ciglane nekretnine. Kako bi Agrokor došao do novca i zadržao kontrolu nad vlasništvom nad nekretninama, on fiktivno prodaje Črnomerec ciglane novonastaloj firmi Ciglane nekretnine dok Konzum Trešnjevka prodaje Stela nekretninama. Da bi te nove firme mogle kupiti postojeće, bilo je potrebno osigurati kredit za to. Kredit osigurava Zagrebačka banka tako da je financijska sredstva za učešće osigurao Agrokor", navodi Grmoja.

Novac je osiguran, navodi, tako da Agrokor Hrvatska financijskim zajmom prebaci novac Agrokor Zug Švicarka, koji dalje distribuira taj novac Twitteru, a on dalje prema mađarskim tvrtkama koje kupuju Črnomerec ciglane i Konzum Trešnjevka.

Pokazao je sporazum o uređenju međusobnih odnosa prema kojem, tvrdi Grmoja, Ivica Todorić želi osigurati da ne izgubi vrijedna zemljišta i lokacije. "On tu sklapa ugovor o uređenju međusobnih odnosa da Agrokor u svakom trenutku može, od 1.7.2009. do 30.6.2013., otkupiti ove tvrtke za jedan euro, a od 2013. do 30.6.2024. za 200.000 eura i tako osigurati vlasništvo nad ovim vrijednim nekretninama", objašnjava.

Grmoja tvrdi da je sve išlo po planu do donošenja Lexa Agrokor.

"Kad je donesen, Ivica Todorić shvaća da ostaje bez Agrokora i neposredno prije donošenja Lexa Agrokor, Stela nekretnine i Ciglana nekretnine po uputi Ivice Todorića raskidaju ugovor o zakupi s Konzumom zbog neizvršavanja obaveza i pokreću tužbu za neisplaćeni iznos definiran ugovorenim obvezama. Na tu tužbu koju su podnijele te tvrtke, Fabris Peruško i Fortenova odgovaraju da nije Fortenova ništa dužna. Potraživanje je 26 milijuna eura, odgovaraju da to neće isplatiti jer se radi o fiktivnim tvrtkama koje je osnovao Ivica Todorić", navodi.

Grmoja kaže da u pisanom odgovoru Fabris Peruško odbija tužbu unatoč ponudi Zagrebačke banke za refinanciranjem ili ponovnim otkupom.

Onda dolazi do pokretanja prodaje potraživanja od strane Zagrebačke banke (ZABA) koja je izdala kredit prema Ciglana nekretninama i Stela nekretninama. Kako je ZABA bila upoznata sa svim detaljima oko pozadine vlasništva, prvo su se obraćali Fortenovoj i Frabrisu Perušku i nudi refinanciranje duga ili otkud potraživanja. Ponudu je naravno odbio Fabriš Peruško i Fortanova. Iako je Peruško kao predsjednik uprave Fortanove bio upoznat s činjenicom što je vidljivo iz odgovora na tužbu, da su Stela nekretnine kao i Ciglana nekretnine skrivene firme Fortanova grupe, kao da je i na navedenim tvrtkama njemu, odnosno Fortenovi osigurana opcija povratka vlasništva za samo 200.000 eura", govori.

Nakon odbijenice koju je od Fabrisa Peruško dobila Zagrebačka banka, javljaju se ostali ponuditelji za otkud potraživanja, mađu njima i Pavao Vujnovac odnosno Prvo plinarsko društvo. "Pavao Vujnovac tada ima samo 6,4 posto udjela u Fortenova grupi. Koja je tu poslovna logika? Unatoč znatno većim ponudama, oni prihvaćaju ponudu PPD-a za iznos od 16 milijuna eura. Dakle otkupljuju se potraživanja od 26 milijuna eura za 16 milijuna eura. A imate ponudu od 43 milijuna eura koja se odbija", navodi Grmoja.

U tom trenutku Vujnovcu nedostaje vlasništvo nad tim nekretninama. A ono je, objašnjava Grmoja, kod mađarskih tvrtki koje Fabris Peruško može otkupiti za 200.000 eura.

Grmoja tvrdi da se u prošloj godini potvrdilo na nizu primjera kako je Vlada Andreja Plenkovića pomagala Vujnovcu u "potpunom preuzimanju hrvatskog gospodarstva".

"Informacije koje ću sutra iznijeti uzdrmat će političku scenu i javnost i kao i afera plin za cent obilježit će ovu godinu, a akteri te afere neće moći izbjeći kazneni progon! Ovaj konačan obračun s energetskom koruptivnim hobotnicom i tajkunima koji su okupirali sve institucije pa i Vladu najavio sam na kraju prošle godine. Borba koja nas čeka bit će teška jer imaju silan novac na raspolaganju, potkupljene političare, cijele stranke i dosta medijske scene. Ali kao što sam i rekao, pobijedit ćemo jer se istina ne da pobijediti i uvijek ima zadnju riječ. Sve što je utemeljeno na laži, krađi i prevari osuđeno je na propast", najavio je.

Uskoro opširnije...