Plenković pobrojao prosvjednike: 'Ima ih cirka 20, znamo da im je teško, ali danas kreće isplata'

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održava se 269. sjednica Vlade.

Uvodno predsjednik Vlade Andrej Plenković govori o aktivnostima proteklog tjedna.

Podsjetio je da je s ministrom Filipovićem sudjelovao na COP28 u Dubaiju. Rekao je da su govorili o potezima Hrvatske u pogledu borbe protiv klimatskih promjenama.

Podsjetio je i da su u Hrvatsku došla prva borbena oklopna vozila Bradley, koja su dijelom poklon SAD-a, a dijelom plaćena hrvatskim sredstvima. "Vozila će biti obnavljana u biti tvornici Đuro Đaković."

Kazao je i da su on i ministar Vili Beroš ovog tjedna u Osijeku otvorili Hitni bolnički objedinjeni prijem.

"Time ćemo osnažiti obrambene sposobnosti hrvatske kopnene vojske", dodao je.

"Pitanje i odgovornost za Jakuševac je prije svega na razini Grada Zagreba, a što se tiče rješavanja ovog pitanja, mi ćemo, kao što to radimo u svim krajevima Hrvatske, dati svoj doprinos iznalaženju rješenja."

Komentirao je i afričku svinjsku kugu.

"Što se tiče afričke svinjske kuge, ministrica Vučković me jutros izvijestila kako mi praktički u ovom trenutku nemamo ni jedan novi slučaj. Već nekoliko dana epidemija ove bolesti je smirena. To znači da mjere, ograničenja, zona koje smo poduzimali funkcionirale. Ministarstvo je u stalnoj komunikaciji s nadležnim službama Europske komisije koje revidiraju i gledaju naše mjere i planove. Apeliramo na sve da budemo strpljivi, a da se u međuvremenu maksimalno pridržavamo mjera kako ne bi došlo do širenja bolesti", rekao je pa dodao:

"Politika Vlade je snažna potpora svinjogojcima, potpora poljoprivrednicima, hrvatskom selu, a osobito u Slavoniji. Do sada smo isplatili 7,5 milijuna eura za više od 1200 posjednika. Danas kreću isplate dodatnih 5 milijuna eura, ukupno 12,5 milijuna eura za 1300 posrednika kako bi se nadoknadila šteta zbog uginulih životinja. Njih je svega 35 tisuća, samo 3 posto od ukupnog fonda svinja u Hrvatskoj kojih je čak 950 tisuća. Dakle da shvatimo razmjere ovoga problema."

Govorio je i o izgradnji Maksimira.

"Mi ćemo danas usvojiti odluke o sklapanju dvaju sporazuma o razumijevanju, jedan sa Zagrebačkom nadbiskupijom, drugi s Gradom Zagrebom, a u vezi rekonstrukcije stadiona i izgradnji ili rekonstrukciji objekata Katoličke crkve na 10 lokacija u Zagrebu, što će biti na zadovoljstvo brojnih vjernika. Vodili smo intenzivne razgovore oko zemljišta u Maksimiru i time realiziramo temeljni preduvjet za početak izgradnje za potrebe nogometnih utakmica", rekao je Plenković.