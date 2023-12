Sada već bivši ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović stat će pred medije prvi put nakon što ga je premijer Andrej Plenković smijenio zbog afere 'Savjetnik' čime je i Jurica Lovrinčević prestao biti njegov savjetnik.

"Kada sam ulazio u političku arenu, znao sam da neće biti lako. Međutim, iznad svega ponosan sam što sam imao priliku služiti domovinu kao član Vlade", poručio je Filipović.

"Hrvatska raste, hrvatsko gospodarstvo trenutno raste najbrže u Europskoj Uniji usprskos svim zlim jezicima koji su govorili o propasti, o recesiji i o tome kako Hrvatska nema šanse. Mi smo krizu iskoristili kao priliku i pokrenuli smo transformaciju energetskog sustava, osigurali smo rekordna sredstva za energetsku obnovu, postavljanje solara, našim smo gospodarstvenicima iz Modernizacijskog fonda na raspolaganje stavili milijardu eura kako bi ulagali u povećanje konkurentnosti. Posljednjih nekoliko godina Hrvatska bilježi rekordne strane investicije. Ponosan sam što sam sudjelovao u svim tim projektima, a svi oni utječu i na povećanje standardna života naših građana i čine domoviu još sigurnijom", poručio je.

Zatim se osvrnuo na smjenu pa rekao kako mu je dužnost ne biti teret Vladi, HDZ-u ni državi.

"Državi sam imao prilike služiti kao ministar, a u budućnosti ću služiti kao profesor na Ekonomskom fakultetu", objavio je. Zatim se osvrnuo na poruke i audio zapise koji su doveli do njegove smjene pa poručio da o njima ništa nije znao. Podsjetimo, tjednik Nacional objavio je da postoji snimka na kojoj Jurica Lovrinčević s novinarom dogovara budžet od 200.000 eura za oglašavanje u medijima i traži da mu se pola toga novca vrati.

"Moj dojučerašnji savjetnik je jedan od najimućnijih i jedan od najostvarenijih ljudi u našoj domovini koji je cijeli život proveo u gospodarstvu. Zvuči mi nelogično da se on upuštao u tobožnje sitne dealove i da je tražio novac. U to ne vjerujem. Međutim, sve što se dogodilo me navelo da preuzmem političku odgovornost jer ni jedan pojedinac nije važniji od države i ne želim ugroziti sve ono dobro što ostavljam u Ministarstvu i u Vladi. Čast mi je bila služiti Vladi i državi, a i svim našim sugrađankama i sugrađanima. Svim kolegicama u Vladi i zaposlenicima ministarstva, kao i novinarima, želim zahvaliti na suradnji. Kako ulazimo u blagdansko vrijeme svima želim čestiti i blagoslovljen Božić i svako dobro u novoj godini", poručio je Filipović.

Na pitanje je li mu neugodno kad čuje svog dojučerašnjeg savjetnika da govori kako "ima love u ministarstvu" i da je on već izvukao 140.000 eura, Filipović je ponovio da o tome ništa nije znao, ali da treba utvrditi vjerodostojnog svega što je izašlo u javnost.

"Lovrinčević će se sigurno obratiti javnosti. Nisam znao ni za dilanje informacija Mostu, jučer sam to prvi put vidio kao i poruke. Iznenadilo me. To se nije smjelo dogoditi i na kraju preuzimam političku odgovornost. Radio sam cijelo vrijeme časno i pošteno i za dobrobit hrvatskog naroda. Želim da moje kolegice i kolege zajedno s premijerom nastave razvijati Hrvatsku", istaknuo je bivši ministar.

Poručio je da je s Lovrinčevićem i državnim tajnicima imao korektnu suradnju, ali da on ne može znati što svugdje rade te kako se ponašaju i govore. " Jesam li neke stvari trebao znati? To je sigurno pitanje i zo preuzimam odgovornost u situaciji", dodao je.

Kazao je kako svako ministarstvo i državna firma imaju određen medijske kampanje, ali da o tome vodi računa struka. Tvrdi da se on time nikada nije bavio te da nikada nije zahtijevao ni od koga da se bavi njegovim imidžem.

Lovrinčević je na jednoj snimci navodno rekao kako traži "da se novac podijeli s nama". Ministar nije htio komentirati na koga bi se to moglo odnositi te je kratko rekao da će to Lovrinčević pojasniti.

"Premijer je taj koji sportskim žargonom bira tim, uvodi igrače ili ih stavlja na klupu. Na njemu je da vuče poteze za koje misli da su najbolji. A tko god uđe u političku arenu i Vladu je u jednom trenutku bivši, samo je pitanje kada je taj trenutak", komentirao je svoju smjenu.

Upitan je li znao za sporne podatke o aferi 'Plin za cent', poručio je da nije bio svjestan da su podaci na takav način dolazili do spomenutog novinara. No kaže da je bio upoznat s određenim podacima. Na pitanje može li pojasniti proces dijeljenja novca i tko donosi odluke, kazao je da to rade stručne službe Ministarstva.

"Vraćam se na Ekonomski fakultet kao profesor. Vjerujem da će me studenti doživljavati na isti način kao što su me doživljavali dok sam bio u punom angažmanu tamo. Već danas sam u procesu prelaska na fakultet", zaključio je.

Nije htio spekulirati o njegovom mogućem nasljedniku na ministarskoj poziciji već je rekao da je to pitanje za premijera s kojim je, kaže, ostao u korektnim odnosima.

Plenković je nakon smjene rekao da su u Vladi "svi ostali zgroženi" nakon objavljenih snimki i korespodencije između savjetnika bivšeg ministra i novinara. Kazao je da zbog svega više nema povjerenje u ministra koji je savjetnika doveo na vlastitu inicijativu u Ministarstvu. Dodao je da mu u to vrijeme nije bilo sasvim jasno zašto bi čovjek kao Lovrinčević uopće želio tamo raditi.

