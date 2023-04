Uvode se velike kazne za ustaški pozdrav. Tko vikne 'ZDS' može ostati bez četiri plaće

Prije desetak dana Ministarstvo unutarnjih poslova je najavilo povećanje novčane kazne za prekršaje protiv javnog reda i mira, piše Novi list.

S obzirom na to kolika su hrvatska primanja, kazne su zaista velike.

Najveća je novčana kazna prema Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira bila 170 eura, a sada MUP predlaže da maksimalna kazna bude čak četiri tisuće eura čime bi se maksimalna kazna povećala za 23,5 puta.

Maksimalna kazna kojom država želi disciplinirati građane kako ne bi činili prekršaje javnog reda i mira sada može iznositi gotvo četirri prosječne plaće, iako su prema važećem zakonu maksimalne kazne 16,7 posto prosječne plaće.

MUP predlaže da Sabor zakon usvoji po hitnom postupku.

Novčane kazne se povećavaju za prekršaje za koje je moguće izreći i zatvorsku kaznu, što je devedesetak prekršaja, i to u pojedinim slučajevima na iznose do tisuću ili dvije tisuće eura, ali u nekoliko slučajeva i na četiri tisuće eura.

Maksimalna će se kazna izreći onima koji remete javni red i mir na javnom mjestu "izvođenjem, reproduciranjem pjesama, skladbi i tekstova ili nošenjem ili isticanjem simbola, tekstova, slika, crteža".

Dosad se taj prekršaj kažnjavao novčanom kaznom od 20 do 150 eura, a iz objašnjenja je očito da se povećanjem kazne nastoji spriječiti isticanje simbola ili izvikivanje ustaških ili nacističkih pokliča.

Nove kazne

Ukratko, kazna od 700 do četiri tisuće eura odnosi se na isticanje simbola kojima se izražava ili potiče mržnja, širenje lažnih vijesti, prekršaj loše odgojenog djeteta i vrijeđanje službenih organa. Od 300 do dvije tisuće eura kaznu će dobit oni koji potiču dijete na prekršaj, organiziraju prostituciju i kockanje te tučnjavu i svađu na javnom mjestu, a kazna od 200 do tisuću eura odnosi se na opijanje na radnom mjestu te davanje alkohola maloljetnicima.

Isti raspon kazni predviđen je i za onog tko se na javnom mjestu "ponaša na naročito drzak i nepristojan način vrijeđajući građane i narušavajući njihov mir".

Puno su puta dosad iz Vlade isticali da je hrvatski javni prostor na udaru neistinitih informacija, pa onome kome se dokaže da izmišlja ili širi lažne vijesti kojima se remeti mir i spokojstvo građana, prijeti kazna od 700 do četiri tisuće eura.

Ista je kazna predviđena i za prekršaj omalovažavanja ili vrijeđanja državnih organa, odnosno službenih osoba dok obavljaju svoj posao, te za neovlašteno pucanje iz vatrenog oružja, ispaljivanje raketa, sličnog eksplozivnog ili zapaljivog materijala.

Građani s maloljetnom djecom koja učine neki prekršaj protiv javnog reda i mira, a taj je prekršaj rezultat njihovog lošeg odgoja ili zanemarivanja, mogu platiti kaznu od 700 do 4 tisuće eura.

Roditelji će biti jače kažnjeni ako su i sami poticali svoju djecu na prekršaj. Ta će kazna iznositi od 300 dio dvije tisuće eura.

Iste kazne prijete i onima koji se tuku i svađaju na javnom mjestu, ali i građanima koji se ne udalje iz skupine kada ih službena ili vojna osoba pozove da se raziđu, kao i za one koji u svojim prostorima dopuštaju prostituciju ili one koji na javnom mjestu kockaju.

Niže kazne od 200 do tisuću eura predviđene su za one koji na javnom mjestu vrijeđaju ili omalovažavaju moralne osjećaje građana, koji daju alkoholna pića već pijanoj osobi ili maloljetnicima mlađim od 16 godinama, ali i onima koji piju ili se drogiraju na radnom mjestu.

Do tisuću eura kazne prijeti i onima koji istaknu zastavu strane države bez odobrenja, jednako kao i osobama koje na zgradu postave uređaj ili predmet koji može ozlijediti prolaznika.

U obrazloženju svog prijedloga MUP navodi da sadašnje sankcije ne utječu na počinitelja da poštuje društvenu disciplinu i druge društvene vrijednosti te da neprimjerenost kazni dolazi do izražaja kod prekršaja gdje je kao sankcija predviđena i zatvorska kazna.