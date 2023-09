Plenković o migrantskoj ruti: 'Politika ove Vlade nikad nije bila žica prema BiH'

Na početku današnje sjednice Vlade predsjednik Vlade Andrej Plenković čestitao je Svjetski dan turizma te se osvrnuo na rezultate turističke sezone.

"Podaci od prije nekoliko dana govore da je ovo bila među najboljim godinama, a da će možda biti i najbolja. "Do 22. rujna imali smo 18,1 milijuna dolazaka te gotovo 100 milijuna noćenja. To je 8 posto više dolazaka i 2 posto više noćenja u odnosu na isto razdoblje lani, a prihodi su daleko veći nego u bilo kojoj sezoni do sada", rekao je Plenković.

O migrantima

Uoči Dana hrvatske policije i blagdana Sv. Mihovila čestitao je svim policijskim službenicima i djelatnicima, a potom se osvrnuo na stanje na granici vezano uz migrante. Rekao je da granicu čuva 6500 policajaca.

"Podsjećam na brojna ulaganja, nematerijalna i financijska sredstva koja su stavljena na raspolaganje, osobito u kontekstu istočnomediteranske ili takozvane balkanske rute. Hrvatska nema žicu prema BiH niti je ova Vlada to namjeravala postaviti. Lažne su teze bivšeg ministra MUP-a o tome. Politika ove Vlade nikad nije bila, niti će biti žica prema BiH. Ali će biti suradnja i zaštita granice od nezakonitih migracije koje su ključni politički problem za europski kontinent", rekao je.

O paketu poreznih zakona

Sutra će Sabor izglasati 9 poreznih zakona.

"To je paket koji će dovesti do povećanja plaća. Pokazujem da mjere imaju direktan utjecaj na povećanje plaća. Dajemo i fiskalnu autonomiju lokalnim jedinicama i područnim samouprava, omogućujemo im da svojim odlukama utječu na povećanje plaća. Prostora ima i više je nego jasno da su prihodi od poreza na dohodak toliko porasli, osobito u najvećim hrvatskim gradovima, da ne vidimo nikakav problem kada je riječ o stanju financija najvećih gradova da ne bi mogli smanjiti stopu poreza na dohodak", rekao je Plenković.

O cijenama goriva

Za nove cijene goriva rekao je da su više zbog globalnog stanja na tržištu ali je napomenuo da su cijene ipak 10 do 15 centi niže zbog mjera Vlade. Nastavio je da u Split u posjet dolazi predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, kao i predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola, a da na Malti u petak slijedi veliki sastanak premijera mediteranskih zemalja EU.