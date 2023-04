Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković te ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić zajedno će sa sisačko-moslavačkim županom Ivanom Celjakom i suradnicima obišli su gradilišta te potpisali ugovor o sufinanciranju javne usluge u cestovnom prijevozu putnika između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Sisačko-moslavačke županije.

Prvo su obišli gradilište autoceste Zagreb-Sisak, zatim potpisali ugovor o sufinanciranju javne usluge u cestovnom prijevozu putnika, a onda se obratili okupljenima i medijima.

Prvi se novinarima obratio Oleg Butković koji se zahvalio tamošnjem županu što je prepoznao važnost tog projekta.

"Svako selo, svako manje mjesto biti će povezano sa Siskom, s Petrinjom i to je dobro, a Hrvatska Vlada će zajedno sa vama to financirati. Svakoga će to koštati negdje oko 2 eura mjesečno što je zaista simboličan iznos", rekao je Butković.

Pozvao je i druge županije da to isto naprave. Tvrdi da radovi na cestama idu jako dobro.

Bačić o potrošenim sredstvima EU fonda: 'Došlo je do ubrzanja'

Zatim je pred mikrofone stao ministar Bačić.

"Ako cijeli projekt obnove, ne samo sisačko-moslavačke županije nego i projekt obnove prostora zahvaćenog zagrebačkim potresom, onda taj proces možemo podijeliti u dva segmenta."

Prvi segment se odnosi na obnovu javnih zgrada, javnu prometnu i komunalnu infrastrukturu, a s druge strane se možemo referirati na obnove obiteljskih kuća."

"Kad napravimo pregled onoga što je učinjeno, onda znate da je Vlada RH uspjela osigurati iz Fonda milijardu i tri milijuna eura. Od toga se 683 milijuna eura odnosi na obnovu zgrada javne namjene, a na dio i obnovu zgrada javnog sektora ovdje na području Petrinje je 319 milijuna eura i vi znate da taj ukupan iznos moramo iskoristiti do kraja lipnja. "U ovom trenutku smo mi na ukupnom iznosi od 67 posto i mislim da je došlo do značajnog ubrzanja u posljednje vrijeme što nam daje nadu da ćemo doista ta sredstva utrošiti", objasnio je Bačić.

"Kada je riječ o iskorištenju novca za petrinjski potres. Mi smo današnjim danom na 223 milijuna eura što je 71 posto te se nadamo da ćemo i taj iznos realizirati."

Treći ministar koji se obratio bio je Tomo Medved.

"Dosta je županija koje imaju potrebu za ovakvim oblikom organiziranog autobusnog prijevoza. Potaknut ćemo i druge županije na žurno uključivanje u realizaciju objekta. Sagledavajući cjelokupno sve što je učinjeno na području sisačko-moslavačke županije, od prvog trenutka pa do danas, nazočimo s ciljem sagledati sve što je dosad učinjeno, analizirati napore i smjerove za daljnji razvoj i revitalizaciju ovog područja. Obnova i revitalizacija ključni su pojmovi koje svo ovo vrijeme u županiji naglašavamo", rekao je Medved.

"Puno puta smo kazali, obnovit ćemo stambeni fond i on je naravno u najvišoj razini prioriteta. Obnovit ćemo i javne objekte, ali ono što je bitno i što ponavljamo, nije nam cilj vratiti stanje u sisačko-moslavačkoj županiji na ono stanje kakvo je bilo prije potresa, nego pronaći smjerove cjelovite revitalizacije ovog područja", poručio je.

Cijelu konferenciju za medije pogledajte u videu: