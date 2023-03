Bačić i Božinović: 'Za obnovu planiramo utrošiti 1,3 milijarde eura. Nećemo produljiti rok'

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić i potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović posjetili su Sisak.

Potpisali su ugovor o uporabi prostora na Trgu bana Josipa Jelačića 6, tzv. Tuškanova kuća, kojim Ministarstvo daje na uporabu Sisačko-moslavačkoj županiji nekretninu za društvene namjene, površine 1.909 metara četvornih.

Uručili su i Odluku za stanove Ministarstva, kojom su stradalima od potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji dodijelili 15 državnih stanova. U Glini četiri stana, po tri u Dvoru, Gvozdu i Topuskom te po jedan stan u Jasenovcu i Hrvatskoj Kostajnici.

Najmanji stan je veličine 26 m2 u Topuskom, dok je najveći veličine 69,34 m2 i nalazi se u Dvoru.

Ministri Bačić i Božinović obišli su radove obnove na zgradi Komande, koja se financira sredstvima Fonda solidarnosti EU, a potom dali izjave za medije.

"Drago mi je da smo s Ministarstvom graditeljstva vrlo vrijedan objekt u centru grada u kojem je prije potresa bila smještena policijska uprava prepustili Županiji koja će to koristiti za kulturne sadržaje. Ono što smo zajedno osmislil, a MUP odlučio provesti, na mjestu gdje je sada smještena policijska postaja Sisak ministarstvo će na raspolaganju imati nekih 15 tisuća kvadrata i na na tom prostoru ćemo imati sve sastavnice MUP-a. Tamo ćemo izgraditi novu policijsku upravu, preselit ćemo centar 112 i interventnu policiju, sve kako bi taj prostor bio funkcionalniji, rekao je Božinović.

Taj će kompleks biti gotov za godinu do godinu i pol dana, rekao je Božinović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Danas smo ovdje u Sisku kako bismo obišli radove na konstrukcijskoj obnovi zgrada javne namjene poput zgrade "Komande" koja se obnavlja sredstvima iz Fonda solidarnosti. U Županiji smo potpisali ugovor kojom smo darovali županiji 15 stanova koji će biti prioritetno namijenjeni našim sugrađanima u kontejnerskom naselju. Nastojat ćemo do zime stambeno zbrinuti sve one u kontejnerskom naselju ili koji su u kontejnerima pored svojih oštećenih kuća. Također smo potpisali ugovor kojim je Ministarstvo graditeljstva dalo na uporabu i prepustilo ugovor o obnovi zgrade Tuškanova u kojoj su bili prije smješteni Zavod za prostorno planiranje Sisačko-moslavačka županije i drugi korisnici. I ta će obnova, vrijedna oko četiri milijuna eura, biti financirana iz Fonda solidarnosti. Nakon što se obnovi, županija će sukladno svojim potrebama nastaviti koristiti te prostore, rekao je Bačić.

Bačić je istaknuo kako im je preostalo nešto više od četiri mjeseca da iznos od 570 milijuna eura iskoriste za obnovu zgrade.

"Na razini Republike Hrvatske putem operativnih tijela ugovorili 1300 projekata radova na konstrukcijskoj obnovi u iznosu 2 milijarde i 700 milijuna kuna. Ugovorili smo 2,5 puta više radova negoli to predviđa Fond solidarnosti. Do kraja lipnja milijardu i 350 milijuna eura trebali bi iskoristiti. To je optimistična najava", kazao je Bačić.

"To podrazumijeva radove na konstrukcijskoj obnovi u iznosu od 2,7 milijardi kuna, što znači da smo ugovorili puno više radova, čija vrijednost za dva i pol puta prelazi odobreni iznos iz Fonda solidarnosti. Temeljem planova i dinamike radova na tim projektima nama su trajni korisnici i operativna tijela dostavitili svoje planove do kraja lipnja. Ti planovi podrazumijevaju da bi se trebao iskoristiti oko 1,3 milijardi eura. To je jedna optimistična najava koju svakodnevno kontroliramo, rekao je Bačić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bačić je naglasio kako sa suradnicima nastoji utrošiti sva sredstva do zadnjeg eura i kako ne namjeravaju produljiti rok za obovu potresom oštećenih područja.

"Svi su dobili jasne rokove, ugovorili projekte, ne razmišljamo o produljenju rokova. Pozivam sve da se angažiraju, utvrđuju stanje, rješavaju sve prepreke s izvođačima kako bi se taj rok ispunio", istaknuo je.