Todorić o Agrokoru: 'Imali su monstruozan plan'. O politici: 'Osnivam stranku, idem na izbore'

Bivši vlasnik Agrokora, Ivica Todorić sazvao je danas konferenciju u Novinarskom domu u Zagrebu i iznositi svoju stranu i to nakon što je Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu odlučilo je da je financijsko vještačenje Ismeta Kamala na kojem se temelji optužnica za izvlačenje 1,2 milijarde kuna u slučaju "Veliki Agrokor" nezakonit dokaz.

Todorić je na konferenciji rekao:

"Grupa Borg napravila je plan s kojim su radili pritisak na mene i Agrokor. Oni su krenuli u dva smjera sa zavjerom, prvo da sam kriminalac koji sam ukrao, a drugo je bilo da su rekli da je Agrokor u problemima.

Šest godina nakon toga kažem - veliki sam trud uložio da bih dokazao istinu.

'Izabrali su 40 kompanija koje su morale biti insolventne'

Nakon što su neprijateljski preuzeli privatnu imovinu, da bi uspjeli u namjeri, morali su ostvariti insolventnost 40 kompanija unutar Agrokora. Izabrali su 40 kompanija i one su morale biti insolventne.

Istina je da ni jedna kompanija nije bila insolventna, ali oni su to unaprijed znali, davno su prije isplanirali neprijateljsko preuzimanja Agrokora. Ako nema insolventnosti, nema stečaja a onda se ne može provesti i zakon. Imali su monstruozan plan, odlučili su da se sudužničke garancije knjiže u rashode i dug Agrokora.

Radi se o tome da se Agrokor zaduživao, bio je dužan i dug je knjižio. Ali su garantni, sudužnici bili nekoliko Agrokorovih kompanija.

Zatekli su da su sudužničke kompanije otprilike na 16 kompanija. Garantirali su za dug od 14 milijardi kuna. Smislili su da se sudužničke garancije knjiže u dug, svaku kompaniju u punom iznosu.

To je bilo 14 kompanija, oni su dobili dug da je Agrokor dužan 224 milijardi kuna.

Na početku sam rekao da je trebalo obuhvatiti 40 kompanija, nisu imali rješenje za drugih 24 kompanija. Išli su se zadužiti s roll up-om.

Gledali su koliko bi trebali da bi u insolventnost mogli gurnuti cijelu grupu, pa su roll up ugovor gurnuli za 8 milijardi.

'Oni su napravili dug od 544 milijardi'

Moj dug od 14 i njihov od 8 milijardi je 22 milijardi, a oni su napravili dug od 544 milijardi duga Agrokora da bi ga mogli staviti u insolventnost. I to je prava istina, Agrokor nije bio insolventan, nije imao problema.

Izmislili su pakleni plan da uzmu jednu od najprogresivnijih kompanija u ovom dijelu Europe i na maksimalno kriminalan način došli su do insolventnosti Agrokora. To je istina, nema druge.

U proteklom sam periodu mnoge stvari odradio, zadovoljan sam, sve sam napravio po planu. Ali nisam dvije stvari napravio.

Ovu sam stvar dao u Ameriku prije tri godine i prije dvije godine u Britaniju, ljudi ne mogu vjerovati da je to prošlo sudske organe, vani se čude.

A sve je to došlo zato što su oni prihvatili garancije, kad je stečaj otvoren, nisu smjeli priznati dug na koji su se dale garancije jer je to bio junk dug i bio je po 10 posto, a na tržištu je bio po jedan posto.

Vani na Zapadu, ako ideš u stečaj, junk se otpisuje, uopće se ne prizna.

Uprava Agrokora nije odbila te garancije, a zato što im je to bila jedina mogućnost da naprave stečaj Agrokora.

Oko ovog se u dvije države vode procesi. Sve što se dogodilo u 6 godina, bilo je kako sam rekao. Ako ovo nije istina, vidjet ćete da će sudovi u narednom vremenu ovo potvrditi i da je to jedina istina.

'Mi smo mogli državi pomoći, ne oni nama'

Govorili su da sam išao u Vladu da mi pomognu, čista glupost, čovjek ne može vjerovati. Agrokor je bio pred burzom, mogao je dobiti novac gdje god je htio, deset najvećih svjetskih bankara mogli smo nazvati i reći pošaljite.

Mi smo mogli državi pomoći, a ne oni nama. Da smo došli na londonsku burzu digli bi vrijednost…

I to je prava istina stanja Agrokora i to ćete vidjeti u narednom vremenu kad prođe sudske odluke.

Kad su uzeli kompaniju, bilo je 6,5 milijardi prihoda od nas u 2016. dok sam ja upravljao Agrokor i to je iznos za 40 kompanija. Imali su plan i rekli su da će prihodi pasti malo u 2017., a da će 2021. biti na novou prihoda 2016. Danas su na nivou 4 milijarde.

Da se uzme samo ono koliko smo rasli svake godine, Agrokor bi došao na 9 milijardi, ne računajući da bi išli na londonsku burzu i prikupili neka nova sredstva.

Svi govore da Fortanova prefektno ide, rezultati su divni. Ljudi to je šokantno, nevjerojatno, oni imaju bilancu, možemo gledati koju god hoćete brojku. Svi govore da je Agrokor bio prezadužen. Uvjeravam da taj dug nije predstavljao gotovo nikakva teret, to je bio teret za daljni razvoj, to je takva izmišljina i on je bio 35 milijardi - sud u Hrvatskoj to je ustvrdio, a oni govore o 50 i 500 milijardi…

Kad smo izašli iz Agrokora znali smo da smo 5 milijardi dužni, a promet je bio oko 50 milijardi. Imali smo tvrtku koja ide na londonsku burzu, koja cvate. Danas imaju promet 30 milijardi kuna, koja vene, nestaje, koja je bankrot. Oni danas imaju dug 33,5 milijardi. Isti dug kao i mi. Moj dug za svaku se kunu ili eura zna, uložio sam u 40 najmodernijih tvornica.

'Barem je dvije milijardi ukradeno'

Bili smo najveća tvrtka u Sloveniji, BiH... 35 milijardi je toliko dobro uloženo. Kud su oni uložili? Nisu održavali kompaniju u 6 godina.

S nule su došli na 33 milijarde. Kako? Nek dođe Plenković i nek objasni. Od 33 milijarde, barem je dvije milijarde ukradeno, to je lako dokazati. Idemo vidjeti kolike su kamate, koliko su savjetnici…

Dobavljači - mi smo na 50 milijardi prometa, puno veći nego ga imaju sad, imali 10 milijardi (duga op.a) prema dobavljača, oni imaju 6,5 milijardi obaveza. Matematički je to više nego mi.

Oni imaju kratkoročna potraživanja 10, a obaveze 17, to je čisti bankrot, njihov je profit nula. Možda će od Jamnice ili koje kompanije izvući neki profit.

Država iza njih stoji i refinancirat će sve to, ali to ne ide dalje.

'Jedino što imam je dvorac'

Mene prozivaju za moj dvorac. To je jedino što ja imam, četiri obitelji smo unutra. Moja je četvrtina. Nemam ni vikendice, nigdje ništa.

Vujnovac? Kad se probudi zaradi dvije onakve kuće, svaki dan, nek se pogleda. Da ne govorim drugi kolege koji o meni pričaju. Svu sam svoju imovinu ostavio u Agrokoru, s time razvijao budućnost, vodio je u zvijezde bio najveći u ovom dijelu Europe.

Kad stručnjaci pogledaju ovo (financije sadašnje tvrtke) kažu da u životu nisu vidjeli ovako lošu situaciju.

Zašto su napumpali 540 milijardi duga da bi Agrokor likvidirali?

Premijer? Kako ga nije sram? Nedavno je rekao da je Agrokor bio dužan 7 milijardi, a sada 1 milijardi, a oni su toliko sad ukrali…

Kad je Ivica Todorić uzeo kunu, uzeo da napravim nešto s čime se ponosim, napravio sam si nešto u Hrvatskoj što je bilo razrušeno, obnovio sam to, to je bilo u interesu i kompanije i grada. Sitne male pare sam dao u odnosu na ono što oni rade. Ali neće nitko pisati, nit hoće pisati. Mjesto Vujnovca može biti netko drugi.

'Sve ću dokazati u nulu'

Tu su uzeli milijardu, ide njima u džep. Rekao sam da su dvije milijarde uzeli iz Agrokora, kako su mogli ako je tvrtka bila u bankrotu?

To je slika i prilika kako današnja naša državna vlast se bavi ekonomijom i što od nje radi. Ovakvo nećemo daleko. Sve ću dokazati u nulu.

Vidjet ćete kad vani sudovi donesu odluke, da ono što sam danas prezentirao, da je to točno.

A o grupi Borg nisam sve rekao, otvorit će se procesi, pa ćete vidjeti kad gospoda budu tamo.

Agrokor nije imao insolventnost, izmislili su je. Imao je odlične rezultate.

Uslijedila su pitanja novinara.

Zašto se nije borio, ako je imao zdravu kompaniju, bilo je novinarsko pitanje.

Svi smo bili svjedoci vremena. Napišu da Todorić, Agrokor nije platio 6 milijardi poreza, da sam 12 milijardi da sam prebacio na otoke. Dođu mi ljudi da demantiram. Što?

'Cijeli svijet srušio se na mene'

Da vama praktički prvi potpredsjednik Vlade, dođe u ured i kaže prepiši imovinu na moje prijatelje. Ona je došla kmeni, usudila se napraviti takvu stvar. Iza nje je stajao Plenković, i zato pričam o njemu. Mene su s njima napali Rusi, ja ne znam kakve oni tekućine s njima imaju.

Imao sam prijetnje i cijeli svijet srušio se na mene. Gledao sam kako da zaštitim obitelj, suradnike i kompaniju. Kad sam se povukao, ništa se nije dogodilo kompaniji. Oni su me dva mjeseca uništavali.

Napravio sam najbolje, najlukavije. U tom su trenutku iza njih stajale i ruske i njemačke službe, kao i službe EU, na kraju i Amerike.

A onda je protiv mene stala i hrvatska Vlada. Napravili su veliki problem državi, objektivno ih čekaju veliki troškovi.

Nisam nikoga oštetio, nisam ništa napravio. Trebalo je sačuvati glavu.

Dalje su novinari pitali da je zvučalo kao gotovo priznanje da je sitaucija u Agrokoru (loša opa.a)

Slažem se, ali bih vas ja pitao kako najbolje se postaviti? Mogao sam se suprodstaviti, odmah bi me uhapsili drugi dan,onda bih išao u sukob oko firme i tko zna što bismo uništili.

Ta je ekipa napravila enormne štete u Hrvatskoj, ne znaju upravljati kompanijama, totalna je anarhija.

Tko je prijetio, pitali su novinari. Odgovorio je:

Martina Dalić došla je u moj ured, drito mi rekla: Prepiši! Zar mislite da nije prijetnja kad u novinama piše da se organizirala ekipa od Rusije do Bruxellesa, drugi dan piše da ću biti uhapšen. Poruke sam dobivao, jednostavno je bilo nemoguće tada suprotstaviti se. To je istina.

'Radili smo virtuozno'

Moje je opredijeljenje bilo kad sam krenuo u biznis da ništa ne radim s državom i da plaćam porez više nego trebam. Ja sam imao Ledo, ako netko hoće kupit sladoled kupit će ga,što su oni meni pomoć? Imao sam dućane, ali bio je tu i Lidl, ja nikog nisam mogao. Mi smo 30 godina umjetnički to radili, virtuozno, konzultantni nisu mogli vjerovati koliko smo radili, da nas nisu zaustavili bili bismo mali Amazon u regiji.

Na pitanje da su im prijetili od ruske do američke tajne službe, rekao je:

Na tiskovnoj konferenciji ruski ambasador kaže, prijeti mi se: 'Mi njemu nećemo više dati novac". Vanjski poslovi Rusije - to je Rusija, to je srce upravljanja svega. On je došao u drugu državu. Zamislite da netko dođe u Ameriku i da neku tvrtku ambasador napadne. A Martina Dalić kasnije kaže da su oni to napravili zato što je ruski ambasador rekao da su problemi u Agrokoru.

Bilo je i pitanje novinara je li se zaduživao u ruskoj banci. Odgovorio je:

Ma ja sam se zaduživao u Rusiji, rekao sam im: 'Vi ste mene financirali, junk financiranje, ali bolje od drugih, i to bi vam se stostruko vratiti. A vi ste išli s Vladom i prijavili me krivično.' Rekao sam da sam bio kokrektan i da sam za to zahvalan, ali napravili su mi štetu i došlo je vrijeme da ih tužim.

Novinari su pitali o iznosima za koje je oštetio tvrtku. Odgovorio je:

Gledate nalaz čovjeka koji ga je izradio s Martinom Dalić izradio ga. Ja imam dokument gdje potražujem od Agrokora 4 milijardi i 180 milijuna. Oni mene terete da sam ja oštetio svoju firmu ua 1,3 milijardu. A neće pisati da je u INA-i ukredeno milijardu i nešto, a ja sam oštetio svoju firmu, dajte molim vas.

Ovi u INA-i ukradu pa dama iz Uprave ode u Upravu Fortanovu, a moja je uprava optužena za nešto što ne postoji.

Ja sam se zadužio za 500 milijun aeura, ja Ivica Todorić, sve sam to uložio u Agrokor, ni jednu kunu nisam kupio, svojoj ženi ogrlicu. To je sramota, Ivica Todorić godišnje je trebao uzimati novac, a nisam.

Nemam se od čega braniti, ponosan sam na ono što sam radio. Sad ću na kraju dobiti sudove i sve će mi biti plaćeno, a plaćati će hrvatski narod.

'Osnovat ću stranku'

Imate česte novinske istupe, puno Facebook pratitelja, pripremate li se za politićku kampanju, bilo je novinarsko pitanje. Odgovorio je:

Bio sam jasan - kad sam došao iz Londona, otišao sam tamo ciljano. Zašto? Moj tata je 71 bio zatvoren, bio je osuđen radi nacionalizma. S prijateljima sam rekao: Ivica, nećeš imati pravdu u Hrvatskoj, rekao je da otiđem u državu i da će me onda isporučit i da ću imati pravo na suđenje tamo.

Kad sam se vratio novinari su bili na Šestinama i rekao sam da idem u politiku. Odonda sam u politici i otada radim. Ja sam u nulu spreman da idem u politiku i to nije sporno.

Ja ću osnovati stranku i ona će ići samostalno na izbore,. U Hrvatskoj treba nacionalno jedinstvo svih stranaka, da Hrvatsku promijenimo i pokrenemo naprijed.

Spremni smo, znamo, umijemo, za mjesec dana bi promijenili državu, ali se moramo javiti predsjedniku države, Sabora i Bruxelles. Imamo neobične poteze, ali želimo prikupiti ozbiljne pare i krenuti u investicije.

Ime ćemo imati za mjesec dana.