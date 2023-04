Plenković o dogovoru s liječnicima: 'Nekad ministri riješe sami, nekad dođe do mene, nije presedan'

U 16 sati započela je Sjednica šireg Predsjedništva HDZ-a nakon koje se očekuje da će premijer Andrej Plenković dati izjavu za medije.

Premijer Andrej Plenković i resorni ministar Vili Beroš u utorak su više od tri sata sastančili s iječničkim udrugama, a nakon sastanka obje strane potvrdile su kako je razgovor bio konstruktivan te da su definirani rokovi za rješavanje zahtjeva liječnika.

U suprotnom, štrajk je još uvijek moguć, a odluku o njemu donosi Glavni odbor Hrvatskog liječničkog sindikata.

"Sastanak je trajao, prošli smo kroz sve teme od zajedničkog interesa. Kad je riječ o uredbi o koeficijentima, ona je već ranije upućena u proceduru, u fazi je usuglašavanja i dali smo si rok do 28. travnja kao zadnji datum dokad bi trebala stupiti na snagu", istaknuo je Beroš nakon sastanka.

O potpori stranci:

"Zadovoljni smo rezultatima anketom o potpori stranaka. HDZ stoji jako dobro. Obveza nam je i dalje držati relativnu većinu potpore hrvatskih birača", rekao je Plenković.

O dogovoru s liječnicima:

"Vlada će donijeti Uredbu o koeficijentima do kraja ovog mjeseca. Napravljen je hodogram aktivnosti glede vremensko-normativnih aspekata. To je bolja organizacija rada u bolnicama te plan i program koji se donosi za trogodišnje razdoblje. Dogovoreno je pro futuro da se promijeni ovaj koncept ugovora kojim su mladi liječnicxi vezani nakon specijalizacija pa da se nađe jedno rješenje za postojeće ugovore. Moj dojam je da su razgovori bili dobri i da smo na tragu rješenja kojew će pokazati dignitet liječničke profesije i povećati njihova materijalno-radna prava", rekao je premijer.

O tome da je spašava stvari u zadnji čas:

"Ministri rade svoj posao, mi radimo kao svoj posao. Nekad ministri riješe sami, a nekad to dođe na razinu vlade ili mene osobno, pa nije to presedan", objasnio je premijer.

O obnovi:

"Do sada je potrošeno 1,3 milijarde eura. Do kraja lipnja 294 milijuna eura do lipnja. U potpunosti do zadnjeg centa potrošit ćemo sredstva iz Fonda solidarnosti. Povrh toga, mi predviđamo do 200 milijuna eura iz bespovratnih sredstava i zajmova. Ukupno oko 2 milijarde i 2oo milijuna eura iz sredstava EU", rekao je premijer.

O napadu na sutkinjin automobil:

"Osuđujem taj događaj. Na policiji je da rasvijetli o čemu se radi. Treba poduzeti sve da se oktrije o kome se radi, zašto baš sutkinji. Sve što znam o ovome doznao sam iz medija", rekao je Plenković.