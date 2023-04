Političarke o napadima jer su žene: 'Dosta je! Dosta je da se govori da je neka žena debela i masna'

Na današnoj konferenciji zajedničke inicijative saborskih zastupnica i gradonačelnica, političarke su rekle "Dosta!" i to učestalim seksističkim i, kako su rekle, mizoginih napada.

Na konferencije su zastupnice Dalija Orešković, Anka Mrak Taritaš, Barbara Vupora, Natalija Martinčević, Urša Raukar Gamulin, Sandra Benčić i gradonačelnice grada Zlatara Jasenka Auguštan Pentek dale podršku samoborskoj gradonačelnici Petru Škrobot koja je odlučila javno istupiti zbog učestalih napada na razinama koje nemaju veze s politikom.

Zastupnica Sandra Benčić iz Možemo! rekla je da politička borba podrazumijevanja političke argumente.

"Mi nikada prema svojim kolegama ne koristimo argumente njihova izgleda, godina, seksualne orijentacije, bračnong statusa. Nikada! Jer nama to ne treba. Mi imamo agumente, a samo slabići bez argumenata koriste slike riječi i poruke koje se isključivo tiču našeg izgleda ili naše pojavnosti. Jer drugo nemaju. Onome tko je to napravio nekoliko puta gradonačelnici Petri Škrobot, ali i svima ostalima koji to redovito rade, poručujemo da mi nećemo stati. Oni će stati jer im ne damo ni jedan korak dalje, jer ni jedna nije sama."

Saborska zastupnica Dalija Orešković rekla je da primjećuje ružnu tendenciju u našem društvu, a to je da su institucije, koje bi trebale štititi ljudska prava, sve tiše, a da su sve glasniji i agresivniji mizogeni pojedinci.

"Šovinistički su to i seksistički pojedinci, koji žve u trajnom strahu od sposobnih i prodornih žena. Žene su u politici sve glasnije i prodornije, pokazuju da im je stalo do javnog interesa te napad na njih je diskreditacija prvenstveno na ženskoj osnovi, ali i diskreditacija najozbiljnijih političkih protivnika", rekla je Orešković.

Nastavila je da se šalje suptilna poruka prema svim ženama koje razmišljaju uću u politiku, da im je mjesto u njihova četiri zida, da budu potisnute, u strahu od javnog defamiranja ako se odluče da svoje sposobnosti odluče iskoristiti za dobrobit zajednice.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

"Tome smo odlučile danas reći dosta!", rekla je Dalija Ošreković.

Saborska zastupnica Barbara Vupora rekla je da je "evidento formiran čvrsti obrambeni zid, pogotovo za one koje ulaze u politički ring".

"Poznato je da je na nacionalnoj razini lakše imati pozornost i braniti se, ali na lokalnoj se razini žene puno teže obrane same. Potrebno je žene angažirati da se aktivnije uključe u politiku. Pozivam sve žene da bez straha pristupe tom poslu i da čine Hrvatsku boljom", rekla je zastupnica.

Zastupnica Anka Mrak Taritaš istakula je da je 50 posto našeg stanovništva čine žene, ali i svjetskog.

"Koliko je žena u izvršnoj vlasti? Ne zato što se boje i nisu spremne, nego zato što postoji klub dječaka koji ne trpe da žene rade odgovorno i savjesno svoj posao. Biti u izvršnoj vlasti nije jednostavno. Sve mi ovdje doživjele smo na različite načine ono što doživljava Petra i takve Petre u Hrvatskoj koje su se usudile biti načelnice, gradonačelnice i ministrice, koje se ocjenjuju ne po onome što radi, nego kako izgleda. Zamislite ženu da je ušla i da se popiknula. To bi bila vijest. U uskom klubu dječaka došlo je vrijeme da im kažemo dosta. I svaki put kad se krene prema Petri i drutim Petrama, mi ćemo reći dosta!", rekla je Mrak Taritaš.

Nastavila je:

"Stvarno je bilo dosta da se govori da je neka žena dabela i masna, ali ne i o političkom programu, ne o tome što je napravila. A žene mogu napraviti sve. Ovo je poruka svim Petrama u Hrvatskoj koje se susreću s tim, da se govoro o sadržaju, a ne o apsolutno i nevažnim stvarima. Od nas nećete čuti da je neki muški došao masne kose ili da mu je košulaj prljava. Dođu. Ali to je nevažno. Važno je da se u političkom ringu suočavamo idejama i sadržajem, a ne onime što je nevažno. Kada nevažno pokazuju u političkom ringu, zapravo pokazuju time koliko su oni nevažni."

Natalija Martinčević rekla je da, kao zastupnica u dva mandata i dogradonačelnica, može posvjedočiti da situacija oko ovog problema nikad nije bila gora.

"Mi danas imamo HDZ-ovog župana, nekoliko puta procesuiranog za nasilje, koji otvoreno i javno komunicira prema ženama i meni šovinisitčki i seksistički. Imamo u Baraždinskoj županiji nedavno uhićenog bivšeg načelnika koji je tako komnunicirato prema aktualnog načelnici. To je javno, ali kad se to prelije na društvene mreže i anonimne profile, to je nevjerojatna količina nasilja i to isključivo po rodnoj osnovi. Tome smo izloženi sve više. Formirale smo sad čvrsti tim da tome stanemo na kraj", rekla je Natalija Martinčević.

Jasenka Auguštan Pentek, gradonačelnica Zlatara, poručila je: "Sve smo mi Petra!"

"Neke su već bile Petra, neke su sad Petra za koje slučajeve javnost ne zna. Zajedničko nam je što smo žene i što smo se usudile igrati u prstoru rezerviranom samo za muškarce i da smo u tome vrlo uspješne. Mi se možemo same obraniti, možemo primati udarce ispod pojasa, ali to nije poanta, nego je poanta da se stvori takav politički prostor u kojem takva obrana neće biti potrebna", rekla je Jasenka Auguštan Pentek.

Gradonačelnica Samobora Petra Škrobot zahvalila se na inicijativi i pruženoj podršci.

"Kad sam krenula u politiku bilo je to s ciljem da nešto dobro napravim za svoj grad. Na ovoj sam se poziciji susrela sa osudama, dobnoj i spolnoj. Mi smo naviknute na kritiku, nemam s time problem. Ako su nezadovoljni, neka to pokažu. Ali neću ostati ravnodušna na uvrede. Jedini način da se borimo protiv toga je da zajedno govorimo o tome javno i da pokušamo utjecati na takve umove da se promijene i da se to iskorijeni. Trebamo preispitati kako naše društvo reagira na nasilje i što možemo napraviti da se iskorijeni", rekla je Petra Škrobot.

Uslijedila su pitanja novinara te je Sandra Benčić na pitanje jesu li se zastupnice s time susrele i u Saboru, odgovorila da je pravo pitanje kad su se zadnji put s time susrele.

Foto: Robert Anić/Pixsell

"Tako je notorni Zekanović u Saboru poznat po tome da koristi isključivo napade koji se temelje na rodnoj argumentaciji ili na tome kako izgledamo ili se oblačimo. Takvih ima u Saboru. Ne znam mogu li reći da na ijednoj političkoj poziciji, ili u gospodarstvu, u politici, čak u javnoj upravi, a da se nisu susretale s tim tipom napada. Ne napada na temelju toga što i kako rade, nego isključivo motivirani time da je nekome ego manji zato što mu je šefica žena. Slučaj u Samoboru pokazuje što se događa kada novi gradonačelnici i gradonačelnice uvode pravila dobrog upravljanja i počnu rezati davanja koja su ranije bila motivirana privatnim odnosima ili stranačim interesima. A onda pokazuje što se događa kada to napravi žena. To je bottom line", rekla je Benčić.

Anka Mrak Taritaš iznijela je osobno iskustvo:

"Kao mlada inženjerka krenula sam raditi i bila sam na sastanku na kojem su bili svi dečki. Sastanak je bio dosta oštar, padale su teške riječi, ružne. Priznajem da sam to emotivno doživjela. Nakon sastanka su se dečki skupili i otišli na janjetinu a ja sam ostala sam izvrijeđana. Shvatila sam da kad ste žena da morate duplo više raditi. Što idete više, to je teže. Stakleni strop je to".

Kaže, dovoljno je pogledati komentare ispod izjava zastupnica, načelnica i gradonačelnica, da je od pet komentara možda jedan na temu onoga što je ona rekla, a četiri su komentara o tome kako izgleda i kako je počešljana.

"Ispod izjave muškaraca nećete to vidjeti. U ovom društvu moramo reći dosta, zbog svih mladih žena. Nisu ništa lošije od drugih, cijenite nas po onome što govorimo", nastavila je.

Novinari su pitali i je li se trebalo reagirati kada se Kolindu Grabar-Kitarović, kao predsjednicu, nazivalo "licemjerkom, degutantnom navijačicom" ili kad bi je navodil samo kao Kolindu, bez funkcije predsjednice.

Anka Mrak Taritaš kaže da se trebalo reagirati: "Trebalo se ragirati, pa i danas. Govori se o toe da se Kolinda Grabar Kitarović možda sprema za političku utrku. O tome što ona znači na političkom planu se ne govori, ali opet se govori o tome kako izgleda, što je obukla. Apsoutno se treba reagirati. U ovoj temi nema stranačkih niša, ona je puno jača od pripadnosti stranci."