Milanović oko Hrvata u Zambiji: 'Žao mi ih je, pokušao sam pomoći, ali neuspješno'

416. obljetnica Nacionalne i sveučilišne knjižnice obilježena je svečanim programom na kojem su predstavljena postignuća Knjižnice u prethodnoj godini i planovi za budućnost, a dodijelile su se i Nagrade i priznanja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Obilježavanju Dana Nacionalne i sveučilišne knjižnice sudjelovao je i predsjednik Republike Hrvatske, Zoran Milanović te je predviđeno i njegovo prigodno obraćanje.

Milanović je na samom početku govorio o tome što čita.

"I od Dežulovića, Bili libar, bez obzira na sve razlike, to je velemajstorski napisano", rekao je predsjednik.

O Plenkovićevim idejama

Nakon toga je komentirao najavu premijera da će mijenjati zakon o kaznenom pravu.

"To vam je kao magarac se naviko na batine pa je crko. To je jako u liniji s tom poslovicom. Govorim o tajnosti postupka, zašto je postupak tajan? Znamo da postoje razine tajnosti, zaštite integriteta. Zašto je ovaj postupak tajan? Što o tome misli zdrav razum, pustimo struku? Što to znači da je tajan?", rekao je Milanović.

"Prvog tko bude osuđen, ja ću pomilovati. Nisam nikoga, ovo će biti prvi", rekao je o najavljenom kažnjavanju zbog curenja podataka iz istraga pa dodao:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovo je pravosudni i medijski reket koji imamo godinama u Hrvatskoj. Sanader je zaglavio zahvaljujući tom zakonu i izgleda da je s razlogom bio optužen i osuđen”, rekao je Milanović.

Upitan kako bi po njemu zakon trebao izgledati, Milanović je rekao da je sve rekao. "Frajer bi proganjao koga, novinare? Što će napraviti, staviti ih u hispansku čizmu, razvlačiti kao Matiju Gupca? Što će raditi ljudima? Nastradat će neki novinar koji to nije iskopao, nego mu je zainteresirana strana u postupku dala te dokumente, a Plenkovića smeta što to imaju drugi, a ne samo on. To je ultimativni cinizam. Subito to treba ukinuti, istoga trena. To je takav rasadnik zlouporaba da ti pamet stane”, rekao je Milanović.

O državnim obveznicama: 'Ne želim sudjelovati u toj PR kampanji'

Prodaju narodnih obveznica nazvao je netemom. Na pitanje hoće li on kupiti državne obveznice, odgovorio je:

"Znate zašto neću? Neka to kupi onaj kome to znači više nego meni. Ja ih i tako ne mogu kupiti puno, uzet ću mogućnost nekom drugom da to kupi, tko ima više novca od mene, a i ne želim sudjelovati u toj PR kampanji. Ali svi članovi Vlade trebaju to kupiti. Jer to je ono što Vladu čini Vladom. Zato su mi neobične te Olegove konzultacije sa suprugom", rekao je Milanović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Žao mi je ljudi u Zambiji'

Novinari su ga upitali i oko Hrvata u Zambiji, odnosno treba li urediti posvajanja iz inozemstva.

"Žao mi je tih ljudi jer vidim da nisu imali nikakve prljave namjere, ali što sad da kažem? Ja sam sa svoje strane pokušao, ali neuspješno, doći do nekih kontakata, ali zaboravite, ja to ne mogu, ne sežem tako daleko niti itko ih Hrvatske seže”, rekao je Milanović.

Na komentar novinara da je njegov ured veći od njegove prethodnice, Milanović je rekao: "Rasipan sam i volim krasti, dijelim usluge okolo."

Upitan ima li više zaposlenih od bivše predsjednice, Milanović je rekao da nema pojma. "Znam da nitko nije zaposlen u uredu”, rekao je Milanović pa poručio novinarki da joj je pitanje besmisleno i da nema nikakvog smisla.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mogu vam sa sigurnošću reći da nitko nije zaposlen u ured. Dužnosnici dođu i odu i nema ih više. Govorim o službenicima. Dakle, nitko nije zaposlen, nitko nije doveden, nije bilo natječaja nijednog, sve što je došlo od tih nekoliko ljudi, došli su iz drugog ureda, dakle, transferi u javnoj upravi”, rekao je Milanović.

O godišnjici ruske invazije u Ukrajini

Na pitanje o godišnjici rata u Ukrajini, Milanović je rekao da rat komentira s užasom i nevjericom.

"Svoj stav imam, imam ogromno iskustvo u tome, bio sam premijer 2014. i pratio sam to. Vidim što vidim, bez ikakvih simpatija za Ruse. Vidim da je jučer Ron DeSantis izjavio, napadajući Bidena, da tamo rasipa američki novac i da Rusija nikome nije prijetnja kako se to predstavlja. Što da ja sad zaključim? Ja sam predsjednik male Hrvatske. Ja to tako, u nadi da će se nešto promijeniti, ponavljam cijelo vrijeme”, rekao je Milanović.

"To nije šala, trenutno se oko toga lome koplja i glave u Americi, jer ovo je američki kao što je i ruski rat, nije njemački rat, nije hrvatski rat. Ovo je američki i ruski rat i dogovor će se postići između njih. Rusi su jučer napustili START, Amerikanci su 2001. izašli iz jednog sporazuma jer im je navodno prijetio Iran", rekao je Milanović i dodao da to nije počelo prije godinu dana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Opet naglašavam, nikakve osobne simpatije ne postoje, pa nisam ja kao ovaj lik iz Commedia dell'arte, Gordan Grlić-Radman. Ja sam dijelio hrvatske putovnice Putinovim disidentima 2014. godine", rekao je.