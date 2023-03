Beroš: 'Izvlačili su mi riječi van konteksta, o nalazu Line Budak biti će svi obaviješteni'

Nakon sastanka u Ministarstvu zdravstva u 13 sati s Hrvatskim liječničkim zborom, ministar Beroš dao je izjave

Razgovarali su o svim aktualnostima u zdravstvu.

"Potrebno je razgovarati sa svim dionicima u zdravstvenom sustavu, koji žele nešto reći, dogovorili smo da ćemo imati više ovakvih razgovora", započeo je ministar.

Spomenuo je temu radioaktivnog otpada.

"Još za vrijeme prethodnika bilo je u nekoliko navrata razgovora o tome da se iskoriste europska sredstva koja će se uložiti u eliminaciju medicinskog otpada, tada to još nije zaživjelo, ali će se to morati riješiti. KBC Rebro ima svoj projekt, ali moramo razmišljati o tome da grupiramo postrojenja i da se pitanje otpada što prije riješi", rekao je.

Dotaknuo se teme Line Budak.

"Nije gotov nalaz pacijentice Line Budak. Prikupljaju se podaci od liječnika opće medicine, kada nalaz bude gotov bit će te obaviješteni, do kraja tjedna ili početkom sljedećeg tjedna", objasnio je te dodao:

"Izvlačili su mi riječi izvan konteksta, sve pozivam ponovo da poslušaju kako sam rekao da želim pričekati nalaz unutrašnjeg nalaza i nalaza zdravstvene inspekcije te razmišljati o unaprjeđenju zdravstvenog sustava".

Rekao je kako bi volio da grešaka u medicinskom sustavu bude što manje, iako je to ponekad teško te je pozvao sve na zajednički rad prema napretku zdravstvenog sustava.

Dotaknuo se i teme usavršavanja medicinskih sestara.

"U kontekstu Povjerenstva za sestrinstvo, svako društvo je dobilo u svom segmentu da predloži koncept dodatnog usavršavanja, s obzirom da je sve manji broj radnika, a jako puno pacijenata. Zašto trošiti samo liječnike, ako je isto obrazovana medicinska sestra koja može dati istu pomoć pacijentu" rekao je te spomenuo kako će uskoro biti omogućena edukacija medicinskih sestara kako bi mogle djelovati u hitnim situacijama umjesto liječnika.

"Omogućena je edukacija za 375 medicinskih sestara koje će se usavršavati da na neki način kada je to moguće preuzmu ulogu liječnika. To je adekvatan projekt koji je tek u začetku, to su tek prijedlozi koje Povjerenstvo za sestrinstvo mora odlučiti gdje je to moguće, a gdje nije. Kada oni daju zeleno svjetlo, mi moramo pronaći izvore financiranja i započeti edukaciju. To je proces koji smo pokrenuli svjesni izazova u ovim vremenima", dodao je.

Nastavio je dalje sa kolektivnim ugovorima.

"Ništa se ne kasni s kolektivnim ugovorima. Rok prolongacije je produljen i svi ćemo naći snage da u određena tri mjeseca donesemo zaključak o kolektivnom prigovaranju", rekao je.

"Do kraja šestog mjeseca moramo donijeti novi Zakon o plaćama u javnim službama, nakon čega slijede dvije uredbe, stoga vjerujem da će se u kontekstu toga riješiti mnogo evidentnih problema", dodao je.

Na pitanje o državnim obveznicama rekao je kako je razgovarao sa ženom i djecom, ovisno o kreditu i financijskim mogućnostima.

"One su doista instrument koji garantira isplatu i sami znate nemam novaca i ne svjedočim nekim pozitivnim kamatama, a ovo smatram jednim dobrim potezom Vlade, ne bi shvatio ovo kao nešto čime Vlada skuplja novac, nego razvijanje ekonomske pismenosti u našem pučanstvu, vjerujem ministru Primorcu", zaključio je te dodao "ja ću ići u to samo ako skupim novce".